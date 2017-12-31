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ВВС Израиля нанесли новый удар по позициям ХАМАС
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    ВВС Израиля нанесли новый удар по позициям ХАМАС

    2:45  31 Декабря 2017
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    ВВС Израиля нанесли новый удар по позициям ХАМАС

    Иерусалим, 31 декабря. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли очередной удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на пятничный ракетный обстрел.

    «В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении армии.

    Отмечается, что Израиль расценивает пятничный обстрел как попытку Ирана раскачать ситуацию в регионе после нескольких лет затишья.

    Ранее сообщалось, что движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании столицей Израиля Иерусалима.

    Автор: Ирина Новикова
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    #хамас #ввс израиля #сектор газа
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