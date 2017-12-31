ВВС Израиля нанесли новый удар по позициям ХАМАС

Иерусалим, 31 декабря. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли очередной удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на пятничный ракетный обстрел.

«В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении армии.

Отмечается, что Израиль расценивает пятничный обстрел как попытку Ирана раскачать ситуацию в регионе после нескольких лет затишья.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании столицей Израиля Иерусалима.