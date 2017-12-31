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Путин призвал Лукашенко укреплять связи между странами
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    Путин призвал Лукашенко укреплять связи между странами

    2:27  31 Декабря 2017
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    Путин призвал Лукашенко укреплять связи между странами

    Москва, 31 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко укреплять связи между государствами.

    В новогоднем поздравлении, адресованном главе Белоруссии, говорится, что российский лидер убежден в том, что в рамках Союзного государства и ЕАЭС будут укрепляться интеграционные связи.

    Также отмечается, что Путин выразил убежденность в том, что, «опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Российская Федерация и Республика Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями с Новым годом и Рождеством к главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #александр лукашенко
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