Путин призвал Лукашенко укреплять связи между странами

Москва, 31 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко укреплять связи между государствами.

В новогоднем поздравлении, адресованном главе Белоруссии, говорится, что российский лидер убежден в том, что в рамках Союзного государства и ЕАЭС будут укрепляться интеграционные связи.

Также отмечается, что Путин выразил убежденность в том, что, «опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Российская Федерация и Республика Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями с Новым годом и Рождеством к главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.