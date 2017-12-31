Сирия: полевые командиры ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Хасаке

Дамаск, 31 декабря. Полевые командиры запрещенного в России террористического формирования «Исламское государство»1 покинули лагерь беженцев Эс-Садд, расположенный в городе Хасака одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Sana.

По данным агентства, террористов доставили в лагерь на вертолетах американских ВВС в среду. Так боевикам удалось скрыться от сирийских правительственных войск.

По мнению Sana, переход боевиков ИГИЛ1 из Дейр-эз-Зора в Хасаку доказывает тесные взаимосвязи террористов с командованием американских вооруженных сил. В связи с указанными фактами официальный Дамаск отправил протест в ООН.

Накануне в окрестностях Ракки было найдено массовое захоронение людей. По предварительным подсчетам, речь идет как минимум о 115 жертвах ИГИЛ. Тела погибших доставлены в военный госпиталь.

1 Организация запрещена на территории РФ.