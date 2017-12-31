18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела
Весь мир
Сирия: полевые командиры ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Хасаке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: полевые командиры ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Хасаке

    2:07  31 Декабря 2017  /обновлено: 2:08  31 Декабря 2017
    292

    Сирия: полевые командиры ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Хасаке

    Дамаск, 31 декабря. Полевые командиры запрещенного в России террористического формирования «Исламское государство»1 покинули лагерь беженцев Эс-Садд, расположенный в городе Хасака одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Sana.

    По данным агентства, террористов доставили в лагерь на вертолетах американских ВВС в среду. Так боевикам удалось скрыться от сирийских правительственных войск.

    По мнению Sana, переход боевиков ИГИЛ1 из Дейр-эз-Зора в Хасаку доказывает тесные взаимосвязи террористов с командованием американских вооруженных сил. В связи с указанными фактами официальный Дамаск отправил протест в ООН.

    Накануне в окрестностях Ракки было найдено массовое захоронение людей. По предварительным подсчетам, речь идет как минимум о 115 жертвах ИГИЛ. Тела погибших доставлены в военный госпиталь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #игил #хасака #полевые комнадиры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1636
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        844
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7287
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        12717