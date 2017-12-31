Сирия: боевики обстреляли предместье Дамаска и лагерь беженцев

Дамаск, 31 декабря. Боевики подвергли минометному обстрелу предместье Дамаска и лагерь беженцев.

Сообщается, что в субботу террористы нарушили действующий режим прекращения огня и обстреляли Харасту и лагерь беженцев Вафидин.

Отмечается, что снаряды разорвались в жилых кварталах, в результате погиб один человек и десятки получили ранения.



Напомним, что Восточная Гута входит в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая. Ранее Госдепартамент сообщил, что США приветствуют вывоз в рамках третьего этапа медицинской эвакуации людей из Восточной Гуты.