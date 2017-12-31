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Сирия: боевики обстреляли предместье Дамаска и лагерь беженцев
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    Сирия: боевики обстреляли предместье Дамаска и лагерь беженцев

    2:06  31 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли предместье Дамаска и лагерь беженцев

    Дамаск, 31 декабря. Боевики подвергли минометному обстрелу предместье Дамаска и лагерь беженцев.

    Сообщается, что в субботу террористы нарушили действующий режим прекращения огня и обстреляли Харасту и лагерь беженцев Вафидин.

     Отмечается, что снаряды разорвались в жилых кварталах, в результате погиб один человек и десятки получили ранения.

    Напомним, что Восточная Гута входит в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая. Ранее Госдепартамент сообщил, что США приветствуют вывоз в рамках третьего этапа медицинской эвакуации людей из Восточной Гуты. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #обстрел #дамаск
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