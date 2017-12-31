Сбежавший заключенный, подозреваемый в убийстве жены под Саратовом, задержан

Саратов, 31 декабря. Полиция задержала Сергея Дубовицкого, ранее бежавшего из колонии Саратовской области и подозреваемого в убийстве собственной супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что обнаружить мужчину удалось в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Беглец скрывался в квартире многоквартирного дома на улице Маршала Василевского в Энгельсе у своих родственников.

По информации детского омбудсмена, у погибшей супруги Дубовицого осталось восемь детей. Отцом шестерых является предполагаемый убийца женщины.

Кроме того, СК РФ проверяет возможную причастность задержанного к убийству супруга потерпевшей, также ранее судимого, — отмечает РИА Новости.

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