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Общество
Сбежавший заключенный, подозреваемый в убийстве жены под Саратовом, задержан
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    Сбежавший заключенный, подозреваемый в убийстве жены под Саратовом, задержан

    2:12  31 Декабря 2017  /обновлено: 2:12  31 Декабря 2017
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    Сбежавший заключенный, подозреваемый в убийстве жены под Саратовом, задержан

    Саратов, 31 декабря. Полиция задержала Сергея Дубовицкого, ранее бежавшего из колонии Саратовской области и подозреваемого в убийстве собственной супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

    Отмечается, что обнаружить мужчину удалось в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Беглец скрывался в квартире многоквартирного дома на улице Маршала Василевского в Энгельсе у своих родственников.

    По информации детского омбудсмена, у погибшей супруги Дубовицого осталось восемь детей. Отцом шестерых является предполагаемый убийца женщины.

    Кроме того, СК РФ проверяет возможную причастность задержанного к убийству супруга потерпевшей, также ранее судимого, — отмечает РИА Новости.

    Ранее сенатор Франц Клинцевич прокомментировал задержание подозреваемого в теракте в супермаркете «Перекресток».

    Автор: Сергей Свазовский
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