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Новости Сирии
Сирия: министр рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране
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    Сирия: министр рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране

    1:53  31 Декабря 2017
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    Сирия: министр рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране

    Дамаск, 31 декабря. Министр нефти Сирии Али Ганем заявил, что в стране стабилизировались объемы добычи нефти и газа.

    По его словам, власти Сирии активно восстанавливают освобожденные от террористов нефтяные и газовые объекты.

    «В результате чрезвычайных усилий в сентябре 2016 года добыча вышла на отличный уровень», — сказал Ганем.

    Он уточнил, что к концу 2017 года Сирия начала добывать 20 тысяч баррелей нефти и 16 миллионов кубометров газа в день, говорится в материале РИА Новости.

    Отметим, что данные показатели были бы невозможными без участия российских ВКС в операциях по восстановлению контроля над нефтяными и газовыми месторождениями.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #добыча нефти
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