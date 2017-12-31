Сирия: министр рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране

Дамаск, 31 декабря. Министр нефти Сирии Али Ганем заявил, что в стране стабилизировались объемы добычи нефти и газа.

По его словам, власти Сирии активно восстанавливают освобожденные от террористов нефтяные и газовые объекты.

«В результате чрезвычайных усилий в сентябре 2016 года добыча вышла на отличный уровень», — сказал Ганем.

Он уточнил, что к концу 2017 года Сирия начала добывать 20 тысяч баррелей нефти и 16 миллионов кубометров газа в день, говорится в материале РИА Новости.

Отметим, что данные показатели были бы невозможными без участия российских ВКС в операциях по восстановлению контроля над нефтяными и газовыми месторождениями.