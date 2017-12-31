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22 мая 04:17
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новостей
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
02:36
Общество
Свыше 80 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки
02:24
Политика
Москва подвергла критике введенные Киевом санкции в отношении российских СМИ
02:22
Экономика
Внесены изменения в порядок осуществления фитосанитарного контроля на таможне ЕАЭС
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Сирия: генерал САА погиб в ходе боев за Харасту в Восточной Гуте

  /   Обновлено: 31 декабря 2017 02:04
Новости Сирии
Сирия: генерал САА погиб в ходе боев за Харасту в Восточной Гуте
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Дамаск, 31 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа сообщает, что начальник танкового батальона сирийских правительственных войск генерал-майор Хассан аль-Курди погиб в ходе боев в населенном пункте Хараста в регионе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, ранение получил бригадный генерал САА Мухсен Бааси.

Следует отметить, что армия САР продолжает зачищать окрестности Дамаска от присутствия террористических формирований. Накануне силам САА удалось предотвратить наступление вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Харасты. При этом боевики понесли значительные потери.

Ранее сирийские мирные жители обнаружили места массового захоронения жертв террористов запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 недалеко от города Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сирия саа хараста генерал
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