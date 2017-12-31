Сирия: генерал САА погиб в ходе боев за Харасту в Восточной Гуте

Дамаск, 31 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа сообщает, что начальник танкового батальона сирийских правительственных войск генерал-майор Хассан аль-Курди погиб в ходе боев в населенном пункте Хараста в регионе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, ранение получил бригадный генерал САА Мухсен Бааси.

Следует отметить, что армия САР продолжает зачищать окрестности Дамаска от присутствия террористических формирований. Накануне силам САА удалось предотвратить наступление вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Харасты. При этом боевики понесли значительные потери.

Ранее сирийские мирные жители обнаружили места массового захоронения жертв террористов запрещенного в России формирования «Исламское государство»1 недалеко от города Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.