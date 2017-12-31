Блокада, безвиз и Бессмертный полк: ФАН подводит итоги 2017 года на Украине

Чудом избежавший «деккомунизации» Дед Мороз мчится на лихой тройке, чтобы поздравить украинцев с наступающим Новым годом. Хозяин мороза и стужи развил небывалую скорость, благо мешок за его спиной теперь не очень увесистый. Молодое поколение не сердится на старика. Все понимают: дедушка очень старался. Он сделал все, что мог.

До встречи с бородатым гостем полагается со всеми почестями проводить уходящий год. Поэтому Федеральное агентство новостей вспоминает самые яркие события политической жизни на Украине в 2017 году.

Январь: блокада Донбасса

В конце января группа вооруженных «активистов» последовательно заблокировала железнодорожные пути, связывающие Украину с Донецкой и Луганской народными республиками.

Киевские власти действовали в своем коронном стиле. Угрожали, увещевали, а затем пошли у радикалов на поводу. Порошенко долго говорил о вреде блокады, однако несколько дней спустя она получила свое законодательное оформление.

По подсчетам главы правительства Владимира Гройсмана, блокада обошлась стране в 1% ВВП.

Блокада Донбасса дорого обошлась Украине: Гройсман заявил, что экономика страны потеряла 1% ВВП https://t.co/xjMl8FcbNA pic.twitter.com/n8tzdUANBA — Утро.Ру | Utro.Ru (@YTPO__Ru) December 27, 2017

Нельзя оставить без внимания и политический эффект от прекращения торговли. Действия Киева усугубили отчуждение между Украиной и Донбассом. О «букве и духе» минских соглашений неловко и говорить.

Блокада Донбасса повлечет серьезные последствия — Госдеп США

Февраль: республика наносит ответный удар

Ответным ударом мятежных республик стала национализация предприятий, доселе работавших в ДНР и ЛНР в юрисдикции Украины. Рубль в Донбассе почувствовал себя еще более вольготно. Тут даже Петр Алексеевич проявил пионерскую смекалку, подметив, что экономическая блокада толкает ДНР и ЛНР в объятия России. Ну, толкает и толкает. Главное «патриотов» не обидеть.

Блокада Донбасу спрямована на те, щоб відштовхнути окуповані території до Росії - Порошенкоhttps://t.co/opLdQUJCRR pic.twitter.com/t0TDSY9kgz — Тиждень (@tyzhdenUA) March 20, 2017

Если бы не Виталий Кличко, было бы совсем худо.

Март: арест Насирова

Главный украинский налоговик Роман Насиров был арестован за сутки до дня рождения. Пожалуй, это первый случай задержания действующего чиновника столь высокого ранга. К тому же, руководитель фискальной службы слыл человеком Петра Порошенко. Но, как говорится, слыл да сплыл.

Насирова обвинили в растрате государственного имущества в размере 120 миллионов долларов США. От таких цифр налоговик стал слаб здоровьем.

Насирову снова стало плохо, в этот раз в СИЗО, в суд не повезли, допрос под вопросом https://t.co/6yDfEGFuZR pic.twitter.com/uU0zSuMAJa — InfoResist (@InfoResist) March 9, 2017

А вскоре покинул стены СИЗО, неожиданно возглавив всеукраинскую федерацию дзюдо.

В Минспорта объяснили, как Насирова избрали президентом Федерации дзюдо https://t.co/n6Oy6Fhie4 — Новости Украины (@24todaynetua) April 18, 2017

По этой же схеме украинские силовики действовали весь год: громкое задержание, а на выходе — пшик. Исключение составил разве что Михаил Саакашвили, которого даже задержать не удалось с первой попытки.

Апрель: атака на Сбербанк

Апрель ознаменовался масштабным наступлением радикалов на украинские «дочки» Сбербанка России. «Активисты» муровали помещения вместе с сотрудниками, расклеивали листовки об «агрессивной агрессии» России, «кошмарили» клиентов, разбивали палатки, писали на стенах пакости.

За «патриотическим» порывом эксперты разглядели куда более прозаичные мотивы. Украинские бизнесмены изрядно задолжали «агрессивному» банку. Вот и возник резонный вопрос: зачем отдавать деньги, если можно не отдавать?

На бесчинства националистов правоохранители смотрели равнодушно. Как, впрочем, и всегда. Итогом травли стал постепенный уход одного из крупнейших игроков банковского сектора страны с рынка.

Дочка меняет родителей: "Сбербанк" уходит с Украины.ВИДЕО: ... pic.twitter.com/IASTnBVWoN — Настя Сафонова (@Interdean_) March 28, 2017

Май: победное шествие Бессмертного полка

Демонизация всего советского прошлого — одна из ключевых идеологических установок Киева. Эта линия проводится властями чрезвычайно интенсивно. Советская власть на законодательном уровне приравнена к гитлеровской Германии. За использование символов «коммунистического тоталитарного режима» можно на долгие годы лишиться свободы.

В это же время «герои» ОУН УПА1, СС «Галичина» (обе запрещены в РФ) и других подобных организаций возвеличиваются до ранга истинных защитников украинской земли.

Действия властей дополняются неуемной энергией радикалов, организовавших режим террора в отношении идеологических оппонентов.

В этих непростых условиях десятки тысяч украинцев поддержали Бессмертный полк, почтив память своих отцов, дедов и прадедов.

«Политическая элита» явно огорчилась. Чтобы «дурные мысли» не лезли людям в головы, Порошенко запретил популярные ресурсы «ВКонтакте», Mail.ru и ряд других «вражеских» сайтов.

Июнь: безвизовый режим и первое «последнее прощай» России

11 июня украинцы впервые получили возможность путешествовать по Европе без виз. Это событие глава государства назвал своим главным достижением в уходящем году.

Воодушевившись, Петр Алексеевич начал долгие проводы с Российской Империей, канувшей в Лету около ста лет назад.

По количеству «последних прощай» в адрес «немытой России» президент Украины утер нос даже прощальным концертам Аллы Пугачевой. Не к новогоднему столу будет сказано.

К сожалению, скромные доходы не позволили большинству украинцев оценить всю прелесть победы. Когда расходы по коммунальным платежам находятся примерно на одном уровне с зарплатой, «безвиз» не очень греет душу. А «последнее прощай» Петра Алексеевича «немытой России», конечно, ранило в самое сердце. Хоть бы привет передал от помытого Львова.

Европейский банк развития и реконструкции выделит 35 млн на мусороперерабатывающий завод во Львове https://t.co/r4JVszMD3b#Львов #мусор pic.twitter.com/yOvEmhJAUw — Подробности (@podrobnosti) September 3, 2017

Июль: Саакашвили остался без гражданства

26 июля Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

О мотивах этого поступка доподлинно известно одному лишь ПАПе. Но украинский лидер точно успел десятки и сотни раз пожалеть о содеянном.

В Раде назвали причину, по которой Порошенко лишил гражданства Саакашвили и ещё 27 https://t.co/3273vJByRX pic.twitter.com/Cpr4ysHdSe — RT на русском (@RT_russian) August 29, 2017

Эксперты сходятся во мнении, что Михаил Николозович не представлял для Порошенко угрозы. В Одессе грузинский политик не снискал славы. Все только ругался с мэром города Трухановым, его окружением и украинским политическим бомондом.

Лишив гражданства «друга студенческих лет», Порошенко на ровном месте создал себе «гемор».

Далее был прорыв украинской границы, неудавшееся задержание, противоречивые и нелепые обвинения и, наконец, освобождение грузина из тисков правосудия.

Параллельно украинский президент получал малоприятные «мэсыджы» (послания) от европейских и заокеанских партнеров. Кресло под Петром Алекссевичем вдруг зашаталось.

Август: позорный исход Войцеха Бальчуна

Скандальное увольнение рокера Войцеха Бальчуна с должности главы «Укрзализнцыци» (рус.: «Украинские железные дороги») послужило яркой иллюстрацией кадровой политики правительства «постмайданной» эпохи.

«Успешному реформатору» доверили стратегически важное предприятие, назначив огромную зарплату в 400 тысяч гривен (под миллион рублей). В итоге поляк покинул должность с характеристикой «попка-дурак». Слава Богу, не написали это в трудовой книжке.

Да и сам Бальчун не лестно отозвался об украинских реалиях. Говоря о своем главном достижении на высоком посту, музыкант-управленец был краток: «Я выжил и вернулся!».

Упадок, разруха, коррупция: с Украины сбежал еще один «успешный реформатор»

Сентябрь: великий поход Петра Порошенко

Чего только не было в сентябре. Саакашвили прорвал границу Украины, Нидерланды сказали на референдуме «нет» вожделенному договору об ассоциации с Киевом, европейские политики ополчились на Украину за языковую дискриминацию в образовательном законе, а уголь из Пенсильвании впервые достиг украинских берегов.

Но все померкло на фоне великого похода Петра Алексеевича Порошенко в магазин. Блогер Мирослав Олешко получил впечатления на всю жизнь.

Место для подвига: как Порошенко в магазин сходил

Октябрь: пощечина от ПАСЕ

Внешняя политика Киева строится на тезисе о безальтернативности европейского выбора и того самого «последнего прощай» Российской Империи. Поддержавший Майдан «коллективный Запад» о своих ставленниках привык говорить хорошо или ничего.

На этом фоне ситуация вокруг закона об образовании стала для Украины великим потрясением. Сначала о неприятии языковой политики Киева заявили Венгрия, Румыния, Молдова, Греция, Россия и некоторые другие страны. А закончилось все бескомпромиссной резолюцией ПАСЕ, осудившей затею Верховной рады тотально украинизировать образование.

Евродепутаты совсем не вдохновились почти часовой речью Порошенко. Украинский лидер только лишний раз связал свое имя с оглушительным провалом. Стало ясно: «медовый месяц» Украины и ЕС подошел к концу.

Ноябрь: судебная реформа

2017 год оказался чрезвычайно плодовитым на законодательные свершения. Особого упоминания достойны пенсионная, медицинская и очередная правовая реформа. Последняя законно претендует на титул главного события ноября.

Хотя депутаты Рады остались очень собой довольны, для простого украинца реформа вышла, мягко говоря, неоднозначная. Культурно выражаясь, «продебиторская».

Судова реформа: Порошенко підписав "зміну правил" у розслідуваннях і судахhttps://t.co/Hh6KfQN539 pic.twitter.com/EqvkcDOgzd — Ukrinform (@UKRINFORM) November 22, 2017

Говоря же более простым языком, большая часть населения останется без доступа к правосудию.

Теперь для обращения в суд за защитой своих прав истцу предстоит внести солидный залог на предполагаемые расходы ответчика на адвокатские услуги. Существенно возрос и судебный сбор. Для людей небольшого и среднего достатка эти расходы просто непомерные. Хватает и других сомнительных новаций: усеченная гласность процесса, процессуальные штрафы в отношении «недобросовестной» стороны и т. д.

СТРАНА.ua:

Порошенко подписал реформу судов. Главные нововведения для украинцевhttps://t.co/XmGt1n2HJO — ???????? Kievan Rus ???? (@IMARGOMORTIS) November 22, 2017

Текст законопроекта занимает около 800 страниц. Физически изучить столь объемные изменения за короткий срок не успел никто, в том числе судьи. Поэтому для принятие простейших процессуальных решений служители Фемиды вынуждены удаляться в совещательную комнату на час и более. Очевидно, что «всю глубину глубин» еще предстоит познать.

Декабрь: обмен пленными

Масштабный обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками позволил сотням людей вернуться домой после долгих месяцев и лет разлуки.

Обмен пленными породил немало вопросов к обеим конфликтующим сторонам. И все же это огромное достижение. Усилия православной церкви и ответственных политиков не были тщетными. Будем надеяться, что в новом году мирные усилия возобладают над враждебными действиями.

Федеральное агентство новостей желает украинцам и всем нашим читателям счастья и мира в наступающем году.

1 Организация запрещена на территории РФ.