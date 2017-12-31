Клинцевич прокомментировал задержание подозреваемого во взрыве в Петербурге

Москва, 30 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал задержание подозреваемого во взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге свидетельством высокого профессионализма спецслужб. Соответствующую запись парламентарий оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка, непосредственно не связанный с какими-либо структурами. Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге. Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам – это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — полагает сенатор.

Ранее стало известно имя подозреваемого по делу о теракте в супермаркете города на Неве. По некоторым данным, мужчина уже дает признательные показания.