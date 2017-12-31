18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP
Общество
Клинцевич прокомментировал задержание подозреваемого во взрыве в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич прокомментировал задержание подозреваемого во взрыве в Петербурге

    1:02  31 Декабря 2017  /обновлено: 1:02  31 Декабря 2017
    302

    Клинцевич прокомментировал задержание подозреваемого во взрыве в Петербурге

    Москва, 30 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал задержание подозреваемого во взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге свидетельством высокого профессионализма спецслужб. Соответствующую запись парламентарий оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка, непосредственно не связанный с какими-либо структурами. Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге. Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам – это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — полагает сенатор.

    Ранее стало известно имя подозреваемого по делу о теракте в супермаркете города на Неве. По некоторым данным, мужчина уже дает признательные показания.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #петербург #клинцевич #перекресток #еракт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1459
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        796
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7210
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        12534