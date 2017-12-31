Путин подписал 64 федеральных закона за день
Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал 64 федеральных закона на протяжении субботы, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Отмечается, что большая часть нормативных актов вносит изменения в действующие акты законодательство. В числе наиболее резонансных новаций — закон, освободивший физических лиц и индивидуальных предпринимателей от налоговых обязательств, возникших до 1 января 2015-го года. Кроме того, размер минимальной оплаты труда повышен до уровня прожиточного минимума.
Накануне Владимир Путин поздравил своих коллег с Новым годом. Российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог с Вашингтоном, а президент Франции напомнило визите в Петербург. Кроме того, Путин пообещал продолжить содействие официальному Дамаску в восстановлении экономики САР.