18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP
Политика
Путин подписал 64 федеральных закона за день
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал 64 федеральных закона за день

    0:36  31 Декабря 2017  /обновлено: 0:36  31 Декабря 2017
    510

    Путин подписал 64 федеральных закона за день

    Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал 64 федеральных закона на протяжении субботы, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Отмечается, что большая часть нормативных актов вносит изменения в действующие акты законодательство. В числе наиболее резонансных новаций — закон, освободивший физических лиц и индивидуальных предпринимателей от налоговых обязательств, возникших до 1 января 2015-го года. Кроме того, размер минимальной оплаты труда повышен до уровня прожиточного минимума.

    Накануне Владимир Путин поздравил своих коллег с Новым годом. Российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог с Вашингтоном, а президент Франции напомнило визите в Петербург. Кроме того, Путин пообещал продолжить содействие официальному Дамаску в восстановлении экономики САР.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #мрот #долги #64 закона
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1459
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        796
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7210
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        12534