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Политика
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Сирия: в массовом захоронении в окрестностях Ракки обнаружили 115 жертв ИГИЛ
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    Сирия: в массовом захоронении в окрестностях Ракки обнаружили 115 жертв ИГИЛ

    0:14  31 Декабря 2017  /обновлено: 0:14  31 Декабря 2017
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    Сирия: в массовом захоронении в окрестностях Ракки обнаружили 115 жертв ИГИЛ

    Дамаск, 31 декабря. В окрестностях города Ракка одноименной провинции Сирийской Арабской Республики найдено захоронение с телами по меньшей мере 115 жертв боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает агентство Sana.

    Отмечается, что тела погибших людей извлекли из глубокой траншеи в населенном пункта Эль-Вам, расположенном на расстоянии примерно 25 км от Ракки. Обнаруженные трупы доставили в военный госпиталь для установления личностей и проведения необходимых экспертных исследований.

    Между тем, местные жители нашли еще одно место массового захоронения людей. По имеющимся данным, в их числе как военные, так и мирные жители.

    Накануне корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте массового захоронения людей в провинции Ракка.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #игил #ракка #захоронение
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