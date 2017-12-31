Сирия: в массовом захоронении в окрестностях Ракки обнаружили 115 жертв ИГИЛ

Дамаск, 31 декабря. В окрестностях города Ракка одноименной провинции Сирийской Арабской Республики найдено захоронение с телами по меньшей мере 115 жертв боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает агентство Sana.

Отмечается, что тела погибших людей извлекли из глубокой траншеи в населенном пункта Эль-Вам, расположенном на расстоянии примерно 25 км от Ракки. Обнаруженные трупы доставили в военный госпиталь для установления личностей и проведения необходимых экспертных исследований.

Между тем, местные жители нашли еще одно место массового захоронения людей. По имеющимся данным, в их числе как военные, так и мирные жители.

Накануне корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте массового захоронения людей в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.