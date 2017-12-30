Путин напомнил Макрону о визите в Россию и поздравил с Новым годом

Париж, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с наступающим Новым годом, напомнив ему о запланированном визите в Россию. Об этом сообщает администрация главы российского государства.

Следует отметить, что Путин пригласил Макрона посетить Петербургский международный экономический форум в 2018-м году.

Накануне президент России отправил мировым лидерам поздравительные телеграммы. В послании к Дональду Трампу российский лидер выразил надежду на конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Путин также рассчитывает на серьезную и конструктивную совместную работу с Германией.

Кроме того, президент Российской Федерации пообещал и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку народу Сирийской Арабской Республики, — цитирует RT.