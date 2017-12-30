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Политика
Расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа — AP
Политика
Путин напомнил Макрону о визите в Россию и поздравил с Новым годом
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    Путин напомнил Макрону о визите в Россию и поздравил с Новым годом

    23:53  30 Декабря 2017  /обновлено: 23:53  30 Декабря 2017
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    Путин напомнил Макрону о визите в Россию и поздравил с Новым годом

    Париж, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с наступающим Новым годом, напомнив ему о запланированном визите в Россию. Об этом сообщает администрация главы российского государства.

    Следует отметить, что Путин пригласил Макрона посетить Петербургский международный экономический форум в 2018-м году.

    Накануне президент России отправил мировым лидерам поздравительные телеграммы. В послании к Дональду Трампу российский лидер выразил надежду на конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Путин также рассчитывает на серьезную и конструктивную совместную работу с Германией.

    Кроме того, президент Российской Федерации пообещал и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку народу Сирийской Арабской Республики, — цитирует RT.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #петербург #макрон #форум
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