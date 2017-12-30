Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых

Москва, 30 декабря. Неизвестный открыл огонь в центре Москвы. В результате ранения получили двое людей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

Уточняется, что по улице Никольской, 15 разгорелся конфликт, завершившийся стрельбой. Вероятнее всего, нападавший стрелял из огнестрельного оружия.

«Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — цитирует РИА Новости собственный источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник разыскивается, а потерпевшие госпитализированы, — добавляет издание.

Ранее стало известно имя подозреваемого в теракте в супермаркете Санкт-Петербурга.