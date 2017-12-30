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Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых
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    Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых

    23:34  30 Декабря 2017  /обновлено: 23:34  30 Декабря 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых

    Москва, 30 декабря. Неизвестный открыл огонь в центре Москвы. В результате ранения получили двое людей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

    Уточняется, что по улице Никольской, 15 разгорелся конфликт, завершившийся стрельбой. Вероятнее всего, нападавший стрелял из огнестрельного оружия.

    «Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — цитирует РИА Новости собственный источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленник разыскивается, а потерпевшие госпитализированы, — добавляет издание.

    Ранее стало известно имя подозреваемого в теракте в супермаркете Санкт-Петербурга.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #москва #стрельба #двое раненых
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