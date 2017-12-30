Стало известно имя подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Подозреваемым по делу о взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге является 35-летний житель города на Неве Дмитрий Лукьяненко. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что мужчина является гражданином Российской Федерации. Он придерживается националистических убеждений.

«Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — цитирует «Интерфакс» источник, близкий к следствию.

Издание утверждает, что подозреваемый употребляет наркотики.

Накануне стало известно о задержании организатора взрыва в супермаркете «Перекресток».