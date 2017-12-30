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Стало известно имя подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге
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    Стало известно имя подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге

    23:10  30 Декабря 2017  /обновлено: 23:10  30 Декабря 2017
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    Стало известно имя подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Подозреваемым по делу о взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге является 35-летний житель города на Неве Дмитрий Лукьяненко. Об этом сообщает ТАСС.

    Известно, что мужчина является гражданином Российской Федерации. Он придерживается националистических убеждений.

    «Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — цитирует «Интерфакс» источник, близкий к следствию.

    Издание утверждает, что подозреваемый употребляет наркотики.

    Накануне стало известно о задержании организатора взрыва в супермаркете «Перекресток».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #взрыв #теракт #петербург #супермаркет #перекресток
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