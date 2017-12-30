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Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии
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    Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

    22:37  30 Декабря 2017  /обновлено: 22:37  30 Декабря 2017
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    Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

    Москва, 30 декабря. Специалисты озвучили ТОП-5 российского оружия, обеспечившего победу над террористами в Сирийской Арабской Республики. Отмечается, что всего за время операции в САР было использовано более 200 образцов вооружения и военной техники.

    Первое место в почетном рейтинге эксперты отдали многофункциональным истребителям Су-35. В небе над Сирией истребитель доказал свое превосходство над американским F-22 практически по всем показателям. Су-35 был одинаково эффективен при атаках на воздушные, морские и наземные цели.

    Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

    На втором месте расположились высокоточные дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Эксперты отметили точность и беспощадность ракет. Особенно значимой оказалась их роль в Дейр-эз-Зоре при атаках на объекты инфраструктуры «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация).

    Тройку лидеров замкнул ракетный комплекс «Искандер», успехи которого в Сирии часто оставались в тени. Благодаря «Искандеру» были уничтожены многие террористы и объекты их инфраструктуры.

    Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии

    ВТОП-5 также нашлось место для прицельно-навигационного комплекса «Гефест» и комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

    Накануне сообщалось о восстановлении ключевых объектов инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #су-35 #искандер #оружие
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