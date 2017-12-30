Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию

Дамаск, 30 декабря. Более тысячи соглашений о присоединении к режиму прекращения огня было подписано на протяжении 2017-го года с незаконными вооруженными формированиями Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Российский центр враждующих сторон в САР.

Кроме того, на протяжении года с такими группировками были подписаны 140 заявочных листов о прекращении боевых действий.

«С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооруженных формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий», — указывает Центр примирения РФ.

Ранее эксперты составили топ-5 российского оружия, благодаря которому стал возможен успех России в сирийской военной кампании.

