18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин подписал 64 федеральных закона за день
Новости Сирии
Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию

    22:19  30 Декабря 2017  /обновлено: 23:17  30 Декабря 2017
    548

    Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию

    Дамаск, 30 декабря. Более тысячи соглашений о присоединении к режиму прекращения огня было подписано на протяжении 2017-го года с незаконными вооруженными формированиями Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Российский центр враждующих сторон в САР.

    Кроме того, на протяжении года с такими группировками были подписаны 140 заявочных листов о прекращении боевых действий.

    «С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооруженных формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий»,  — указывает Центр примирения РФ.

    Ранее эксперты составили топ-5 российского оружия, благодаря которому стал возможен успех России в сирийской военной кампании.
     

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #перемирие #соглашения #центр примирения рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1024
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        633
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7051
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        11553