Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию
Дамаск, 30 декабря. Более тысячи соглашений о присоединении к режиму прекращения огня было подписано на протяжении 2017-го года с незаконными вооруженными формированиями Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Российский центр враждующих сторон в САР.
Кроме того, на протяжении года с такими группировками были подписаны 140 заявочных листов о прекращении боевых действий.
«С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. С лидерами незаконных вооруженных формирований подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий», — указывает Центр примирения РФ.
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