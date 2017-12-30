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Сирия: количество гумконвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, увеличилось на 50%
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    Сирия: количество гумконвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, увеличилось на 50%

    22:10  30 Декабря 2017  /обновлено: 22:33  30 Декабря 2017
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    Сирия: количество гумконвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, увеличилось на 50%

    Дамаск, 30 декабря. Количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике, увеличилось на 50% на протяжении четвертого квартала 2017-го года. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

    «По сравнению с третьим кварталом 2017 года, количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50%, а количество доставленного гуманитарного груза – на 31%, составив более 7 тысяч тонн», — добавили в Центре примирения РФ.

    Уточняется, что общая масса проведенных гуманитарных грузов на протяжении указанного периода составила 18 тысяч тонн. Удалось провести около 1300 акций гуманитарного характера.

    Ранее сообщалось о восстановлении ключевых объектов инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #оон #гумконвой #центр примирения
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