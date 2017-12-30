Сирия: количество гумконвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, увеличилось на 50%

Дамаск, 30 декабря. Количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике, увеличилось на 50% на протяжении четвертого квартала 2017-го года. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

«По сравнению с третьим кварталом 2017 года, количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50%, а количество доставленного гуманитарного груза – на 31%, составив более 7 тысяч тонн», — добавили в Центре примирения РФ.

Уточняется, что общая масса проведенных гуманитарных грузов на протяжении указанного периода составила 18 тысяч тонн. Удалось провести около 1300 акций гуманитарного характера.

Ранее сообщалось о восстановлении ключевых объектов инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике.