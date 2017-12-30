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В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ
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    В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

    22:08  30 Декабря 2017  /обновлено: 22:40  30 Декабря 2017
    633

    В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

    Хмеймим, 30 декабря. В 2017 году в Сирии восстановили ключевые объекты социальной инфраструктуры, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что в дальнейшем усилия Центра по примирению будут сфокусированы на процессе политического урегулирования кризиса в Сирии, а также на оказании всесторонней помощи мирным жителям страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия
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