В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

Хмеймим, 30 декабря. В 2017 году в Сирии восстановили ключевые объекты социальной инфраструктуры, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в дальнейшем усилия Центра по примирению будут сфокусированы на процессе политического урегулирования кризиса в Сирии, а также на оказании всесторонней помощи мирным жителям страны.