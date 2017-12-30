«Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

Москва, 30 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что стремление США отстранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада является невыполнимой миссией.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что переговоры межсирийские переговоры в Женеве могут привести к созданию «свободной от Башара Асада и его семьи» Сирии.

«Тиллерсон ставит задачу избавиться в 2018 от Асада в Сирии. Но Россия намерена защищать ее суверенитет. Свержение Асада — mission impossible», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Тиллерсон ставит задачу избавиться в 2018 от Асада в Сирии. Но Россия намерена защищать ее суверенитет. Свержение Асада - mission impossible — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 30, 2017

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом сирийского лидера Башара Асада. В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что Россия продолжит оказывать Дамаску содействие по защите государственного суверенитета Сирии.