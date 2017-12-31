Сирия итоги за сутки на 31 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 31 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько поселений Идлиба, снайперы ИГ1 убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо продолжаются столкновения между SDF и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ликвидировали нескольких боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры» территории Идлиба и Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Алеппо, теряет позиции в Идлибе, пополнит ряды боевиками «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: атакует SDF в провинции Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) активизировала наступление на зоны дислокации радикальных группировок в Восточной Гуте. Утром местный источник писал в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что перестрелки между САА и боевиками отмечались в районе поселений Дума, Джисрин и Сабка. Позже один из источников в Twitter (@HalabTodayTV) сообщил, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел укрепрайонов радикалов недалеко от деревни Отая.

Активные боевые действия возобновились около склада военной техники в Харасте, передавал военный источник в Telegram (@NRVR11). По данным оппозиционного канала в Telegram (@NRVR11), боевики захватили здание больницы, расположенное недалеко от эпицентра противостояния.

Незаконные формирования открыли минометный огонь по мирным районам на юго-востоке Дамаска. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

Местный Telegram-канал (@dorarsite) передавал, что в связи с активными боевыми действиями в Восточной Гуте приостановлена работа школ.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе высоты Ат-Туфахия, передавал военный Telegram-канал (@C_Military1). В результате артобстрела был ликвидирован один из командиров коалиции «Тахрир аш-Шам» Суфъян ал-Либи аль-Мухаджир. По данным автора публикации, нейтрализованный боевик занимался подготовкой террористов-смертников.

Российские наблюдатели зафиксировали один случай нарушения режима деэсклации, установленного на северо-востоке провинции Латакия, сообщало Министерство обороны РФ.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо в течение дня развивался конфликт между протурецкими вооруженными группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Источник в Twitter (@HalabTodayTV) писал, что курды открыли огонь по укрепрайонам Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» недалеко от города Азаз. Позже стало известно, что боевики ССА начали обстрел позиций SDF в районе Африна. Напомним, курдский город и его ближайшие окрестности практически полностью заблокированы протурецкими силами.

На юге и западе региона фиксировались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и коалицией «Тахрир аш-Шам». По данным местных источников, в результате перестрелок в районе Маканис Ад-Дувайри САА уничтожила несколько боевиков «Джебхат ан-Нусры». В южной части провинции в эпицентре противостояния находились населенные пункты Рамла и Бурдж Сабна.

Боевики радикальных группировок открыли огонь по административному центру провинции Алеппо, передавал источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, в результате обстрела жилых районов города пострадала девушка.

Незаконное формирование «Нур ад-Дин аз-Зенки», действующее на территории провинции Алеппо, отправляет несколько бригад в Хаму, сообщил местный источник в Twitter (@MasarPressNet). Силы группировки перебрасываются в северную часть соседней провинции в качестве подкрепления для «Джебхат ан-Нусры» в противостоянии правительственным войскам.

Провинция Хомс

Радикальные оппозиционные группировки вновь нарушили режим прекращения огня на севере провинции Хомс. Информационное агентство Damascus Now сообщало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районе населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса были зафиксированы активные перестрелки между боевиками и Сирийской арабской армией (САА).

На востоке региона солдаты армии САР начали наступление на опорные пункты боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Ганту. Об этом писало информагентство Al Arabi.

Farsnews передавало, что солдаты правительственной армии обнаружили на территории провинции Хомс убежище террористов ИГИЛ1. По данным информационного агентства, укрытие функционировало порядка трех месяцев и служило опорным пунктом при атаках на административный центр региона. В хранилище ИГИЛовцев найдено несколько единиц транспортных средств.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжались боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информагентство Al Arabi передавало, что стычки между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами отмечались в районе населенного пункта Абу Хамам. По сведениям военного Twitter-канала (@obamet_sec), в середине дня позиции курдских отрядов ополчения в этом районе подверглись снайперскому обстрелу со стороны ИГИЛ. В результате новой атаки погиб боец SDF, еще один ополченец получил ранения. Также ИГИЛовцы открыли огонь по курдским расположениям в окрестностях населенного пункта Хаджин.

Провинция Даръа

Шесть автобусов с боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам», эвакуированными из Западной Гуты Дамаска, прибыли утром в восточную часть провинции Даръа. Об этом сообщил военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency). Напомним, командование армии САР заключило соглашение с исламистами «Ан-Нусры», в соответствии с которым радикалы сдали САА позиции в районе города Бейт Джинн, взамен получив возможность эвакуироваться в провинции Даръа и Идлиб.

Информационное агентство SANA сообщало, что боевики вооруженных группировок открыли огонь по южной части административного центра провинции. В районе Шамала аль-Хата зафиксировано падение ракетного снаряда.

На трассе в районе населенного пункта Аль-Карак прогремел взрыв. По данным местного источника в Twitter (@abode125), на участке дороги сдетонировали сразу две мины. В результате инцидента погибло четыре мирных сирийца.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на востоке и юго-востоке провинции Идлиб. По сообщению военного Telegram-канала (@NRVR11), российская авиация атаковала позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Ат-Тамания, Муреджиб ас-Салиджа, Сукейк и Аш-Шейх Барка.

Под прикрытием российских летчиков Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в регионе. По данным Telegram-канала (@NRVR11) ожесточенные бои между САА и радикалами «Ан-Нусры» шли в районе поселения Сукейк. Другой источник в Telegram (@iswnews) писал, что солдаты армии САР освободили от террористов деревню Абу Умар. Днем ранее правительственные силы взяли под контроль стратегический город Абу Дали, расположенный на пути к оккупированной боевиками «Тахрир аш-Шам» авиабазе Абу Духур. Telegram-канал (@daraa_now) писал, что САА также освободила от «Ан-Нусры» деревни Атшан и Аль-Джадъия. Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что перестрелки между САА и радикальными исламистами фиксировались в районе Хан Шейхуна.

Провинция Хама

Российская авиация атаковала укрепрайоны боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Информационное агентство Al Arabi сообщало о боевых вылетах ВКС РФ в окрестности населенных пунктов Аз-Закат и Аль-Латамина.

Поддерживаемая российской авиацией армия САР вела обстрел зон дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе поселения Рувейда. Об этом писал в сети Telegram (alnsrarmy) один из военных источников. Отмечалось, что САА применяла пушки калибром 23 миллиметра. Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» отмечались также в районе населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (@NRVR11). Другой Telegram-канал (@dorarsite) писал, что бои между правительственными войсками и радикалами «Ан-Нусры» шли недалеко от поселения Абу Лаффа.

Ирак

На территории провинции Дияла продолжились операции иракской авиации против террористов «Исламского государства». Информагентство Alsumaria News передавало, что командные пункты ИГИЛ были обнаружены в 90 километрах от Баакубы. В результате боевого вылета ВВС Ирака на запад региона было уничтожено три штаба ИГИЛовцев. Позже стало известно, что солдаты иракской армии уничтожили командный пункт и склад оружия и боеприпасов террористов в районе Хави аль-Азим на севере региона.

На северо-востоке Диялы произошло столкновение между правительственными войсками и радикальными исламистами. По информации Alsumaria News, боевики ИГИЛ напали на расположения иракской армии на окраине населенного пункта Куррет Таббах. Солдаты армии Ирака отбили атаку и ликвидировали командира группировки «Исламского государства».

В южных кварталах Багдада сдетонировало взрывное устройство, сообщало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате инцидента три мирных жителя столицы Ирака были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Информационное агентство Iraqi News писало, что силы безопасности провинции Анбар арестовали террориста «Исламского государства», принимавшего участие в организации ряда терактов на территории региона.

Бойцы отряда народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» недалеко от Хавиджи. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале (@teamsmediawar_1) ополченцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)