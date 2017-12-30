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Новости Сирии
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Супруга муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру в президенты России
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    Супруга муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру в президенты России

    21:39  30 Декабря 2017  /обновлено: 21:39  30 Декабря 2017
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    Супруга муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру в президенты России

    Москва, 30 декабря. Инициативная группа из 542 граждан выдвинула в качестве кандидата на пост президента России 46-летнюю Айну Гамзатову, супругу муфтия Дагестана. Об этом сообщает ТАСС. Гамзатову поддержали духовные лидеры, деятели науки и мира спорта.

    Следует отметит, что супруга муфтия является главой крупнейшего в России мусульманского информационного холдинга. За плечами у женщины два высших образования: филологическое и юридическое.

    Кроме того, она является членом Союза журналистов РФ, занимает должность главного редактора печатного издания «Ислам».

    Накануне Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального, поданную им в связи с отказом ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата на пост президента России. Дело в том, что законодательство РФ исключает возможность участия в выборах лица, осужденного к лишению свободы за тяжкое преступления, если с момента погашения (снятия) судимости не прошло десяти лет.

    Следует отметить, что суд отказал в регистрации еще двум ранее судимым самовыдвиженцам – бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье.

    Автор: Сергей Свазовсвкий
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    #выборы-2018 #гамзатова #жена муфтия
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