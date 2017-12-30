Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове

Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников, которые находились в отделении «Укрпочты» в Харькове.

«Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.



Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.



Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2017

Напомним, минувшим днем в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение, однако не успел скрыться до приезда полиции, после чего он решил взять в заложники сотрудников и клиентов «Укрпочты», которые находились в отделении.

Позднее сотрудники полиции злоумышленнику сдаться и освободить людей, после чего злоумышленник отпустил женщин и детей.