Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове
Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников, которые находились в отделении «Укрпочты» в Харькове.
«Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.
Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2017
Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.
Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.
Напомним, минувшим днем в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение, однако не успел скрыться до приезда полиции, после чего он решил взять в заложники сотрудников и клиентов «Укрпочты», которые находились в отделении.
Позднее сотрудники полиции злоумышленнику сдаться и освободить людей, после чего злоумышленник отпустил женщин и детей.