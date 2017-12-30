18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: за год в САР подписано более 1 тыс соглашений о присоединении к перемирию
Происшествия
Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове

    21:37  30 Декабря 2017  /обновлено: 21:37  30 Декабря 2017
    78

    Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове

    Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников, которые находились в отделении «Укрпочты» в Харькове.

    «Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

    Напомним, минувшим днем в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение, однако не успел скрыться до приезда полиции, после чего он решил взять в заложники сотрудников и клиентов «Укрпочты», которые находились в отделении.

    Позднее сотрудники полиции злоумышленнику сдаться и освободить людей, после чего злоумышленник отпустил женщин и детей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #харьков #заложники #укрпочта
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        31
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        68
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        6749
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        11011