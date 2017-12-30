Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

Сирия, 30 декабря. САА активизировала наступление на позиции боевиков в Восточной Гуте, в Латакии ликвидирован командир «Джебхат ан-Нусры»1, радикалы открыли огонь по городу Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Латакии, пополнит ряды боевиками «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Хаме.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются ожесточенные бои за контроль над складом военной техники между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По данным оппозиционного канала в Telegram (@NRVR11), боевики захватили здание больницы, расположенное недалеко от эпицентра противостояния.

Ранее сообщалось, что армия Башара Асада активизировала наступление на позиции радикалов в Восточной Гуте. Одновременно с этим боевики начали обстрел мирных поселений, находящихся на подконтрольных незаконным формированиям территориях оазиса.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе высоты Ат-Туфахия, передает военный Telegram-канал (@C_Military1). В результате артобстрела был ликвидирован один из командиров коалиции «Тахрир аш-Шам» Суфъян ал-Либи аль-Мухаджир. По данным автора публикации, нейтрализованный боевик занимался подготовкой террористов-смертников.

Российские наблюдатели зафиксировали один случай нарушения режима деэсклации, установленного на северо-востоке провинции Латакия, сообщает Министерство обороны РФ.

Провинция Алеппо

Боевики радикальных группировок открыли огонь по административному центру провинции Алеппо, передает источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, в результате обстрела жилых районов города пострадала девушка.

Незаконное формирование «Нур ад-Дин аз-Зенки», действующее на территории провинции Алеппо, отправляет несколько бригад в провинцию Хама, сообщает местный источник в Twitter (@MasarPressNet). Силы группировки перебрасываются в северную часть соседней провинции в качестве подкрепления для «Джебхат ан-Нусры» в противостоянии правительственным войскам.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Таль Мардих на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@HosamAlhaji) один из местных источников.

Недалеко от населенного пункта Сукейк продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». О столкновениях правительственных войск с террористами «Ан-Нусры» на юге Идлиба пишет военный Twitter-канал (@AhrarAl_Sham).

Telegram-канал (@NRVR11) также передает, что перестрелки между САА и радикальными исламистами зафиксированы в районе Хан Шейхуна.

Провинция Хама

ВКС РФ бомбят укрепрайоны радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, передает на своей странице в Twitter (@MasarPressNet) информагентство Masar Press.

Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в районе населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@NRVR11). Другой Telegram-канал (@dorarsite) пишет, что бои между правительственными войсками и радикалами «Ан-Нусры» идут недалеко от поселения Абу Лаффа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)