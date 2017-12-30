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Политика
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Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»
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    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    22:30  30 Декабря 2017
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    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    Сирия, 30 декабря. САА активизировала наступление на позиции боевиков в Восточной Гуте, в Латакии ликвидирован командир «Джебхат ан-Нусры»1, радикалы открыли огонь по городу Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Латакии, пополнит ряды боевиками «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Хаме.

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    В Харасте продолжаются ожесточенные бои за контроль над складом военной техники между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По данным оппозиционного канала в Telegram (@NRVR11), боевики захватили здание больницы, расположенное недалеко от эпицентра противостояния.

    Ранее сообщалось, что армия Башара Асада активизировала наступление на позиции радикалов в Восточной Гуте. Одновременно с этим боевики начали обстрел мирных поселений, находящихся на подконтрольных незаконным формированиям территориях оазиса.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе высоты Ат-Туфахия, передает военный Telegram-канал (@C_Military1). В результате артобстрела был ликвидирован один из командиров коалиции «Тахрир аш-Шам» Суфъян ал-Либи аль-Мухаджир. По данным автора публикации, нейтрализованный боевик занимался подготовкой террористов-смертников.

    Российские наблюдатели зафиксировали один случай нарушения режима деэсклации, установленного на северо-востоке провинции Латакия, сообщает Министерство обороны РФ.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    Боевики радикальных группировок открыли огонь по административному центру провинции Алеппо, передает источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, в результате обстрела жилых районов города пострадала девушка.

    Незаконное формирование «Нур ад-Дин аз-Зенки», действующее на территории провинции Алеппо, отправляет несколько бригад в провинцию Хама, сообщает местный источник в Twitter (@MasarPressNet). Силы группировки перебрасываются в северную часть соседней провинции в качестве подкрепления для «Джебхат ан-Нусры» в противостоянии правительственным войскам.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Таль Мардих на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@HosamAlhaji) один из местных источников.

    Недалеко от населенного пункта Сукейк продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». О столкновениях правительственных войск с террористами «Ан-Нусры» на юге Идлиба пишет военный Twitter-канал (@AhrarAl_Sham).

    Telegram-канал (@NRVR11) также передает, что перестрелки между САА и радикальными исламистами зафиксированы в районе Хан Шейхуна.

    Провинция Хама

    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»

    ВКС РФ бомбят укрепрайоны радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, передает на своей странице в Twitter (@MasarPressNet) информагентство Masar Press.

    Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в районе населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@NRVR11). Другой Telegram-канал (@dorarsite) пишет, что бои между правительственными войсками и радикалами «Ан-Нусры» идут недалеко от поселения Абу Лаффа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #идлиб #даръа #восточная гута #хараста #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 30 декабря 22.30: САА активизировала наступление на позиции боевиков в Дамаске, в Латакии ликвидирован командир «Ан-Нусры»
    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 30 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, при взрыве в Даръа погибло четыре мирных жителя
    Сирия новости 30 декабря 12.30: SDF открыли огонь по позициям протурецких группировок в Алеппо, в Даръа прибыло шесть автобусов с боевиками «Ан-Нусры»
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