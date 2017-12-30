Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в Свердловской области

Москва, 30 декабря. Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В результате взрыва газового баллона в 18-квартирном двухэтажном жилом доме в населенном пункте Галкинское пострадали четыре человека, в том числе ребенок», — сообщил источник.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Камышлов. У ребенка ожог первой степени. В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает. По данным источника, в результате взрыва были выбиты стекла в нескольких квартирах, несущие конструкции дома не повреждены.