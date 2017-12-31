Сирия новости 31 декабря 07.00: ВКС РФ уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; САА продвигается в Восточной Гуте

Сирия, 31 декабря. ВКС РФ уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; САА продвигается в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» ждет подкрепление из Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Латакия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли территорию площадью 1000 на 300 метров в Восточной Гуте.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжают бои с отрядом ИГ1 на северо-востоке провинции Хама.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@SyriaWar2), сирийской армии удалось значительно продвинуться в Восточной Гуте и занять территорию площадью 1000 на 300 метров на участке между Билалией и Нашабией.

По информации Telegram-канала @World_On_Alert, боевики вооруженных группировок, действующих в Джобаре, всеми силами пытаются не допустить наступления САА. Как предполагает источник, в ближайшее время радикальные исламисты сосредоточатся на обстрелах правительственных войск со своих позиций в районе Джобар, Хош ад-Давахира, Утая, Нашабия и Эр-Рихан.

Провинция Латакия

Telegram-канал @SRNN2011 сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает боеприпасы из Идлиба в районы населенных пунктов Джиср эш-Шугур и Кбана, а отряды подкрепления в Бдаму. Предполагается, что в ближайшее время боевики будут проводить обстрелы позиций правительственных войск.

По информации источника в Twitter (@dareen_mo_fdel), в районе населенного пункта Бдама правительственными войсками была обнаружена реактивная система залпового огня, принадлежащая боевикам, за чем последовал артиллерийский огонь с позиций САА в районе Мард-Хаука. Напомним, именно из Бдамы боевики запустили несколько ракет по российской авиабазе Хмеймим, однако две из них были перехвачены ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а еще одна взорвалась не долетев в районе города Джабла.

Информационное агентство Muraselon пишет, что в результате авиаударов ВКС РФ на севере Латакии, последовавших за неудачной попыткой обстрела авиабазы Хмеймим, был ликвидирован полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу-Суфия Аль-Либи.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации источника в Twitter (@Elly_Ammar), часть боевиков «Новой сирийской армии», прошедших подготовку на военной базе США в Аш-Шаддади, блокированы в районе населенного пункта Хаджин. Также сообщается, что проамериканская вооруженная группировка может использовать в качестве временных стоянок колодцы и заброшенные объекты нефтегазовой инфраструктуры вдоль трассы Фейдет-бен-Мвене — Меядин.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что США готовят боевиков так называемой «Новой сирийской армии» на своих военных базах, расположенных в населенных пунктах Ат-Танф и Аш-Шаддади. Так, по словам Герасимова, несмотря на смену названия, «Новая сирийская армия» — это, фактически, ИГИЛ1, и ее задача — дестабилизировать обстановку в Сирии. В состав НСА входят 400 боевиков «Исламского государства»1, которые под прикрытием США были вывезены из Ракки, и еще 800, вывезенных с восточного берега Евфрата.

Провинция Идлиб

Как пишет источник в Telegram @nors2017, в ближайшее время террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» может попытаться перебросить несколько отрядов боевиков с территории Турции. Отмечается, что, скорее всего, они будут задействованы на северо-востоке провинции Хама против правительственных войск.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@MIG29_) сообщает, что наиболее ожесточенные бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства» на северо-востоке Хамы в настоящий момент идут в районе населенных пунктов Абу-Хандек, Тпехан и Расм-Хамам.

По данным Telegram-канала(@abdussamaddagul), в ближайшее время можно ожидать наступления «Хайят Тахрир аш-Шам» на силы «Исламского государства», поскольку полевые командиры занимаются распределением прибывшего подкрепления на позициях в районе Расм-Хамама, Абу-Ханадека и Каср-Вардана.

Кроме этого, как пишет источник в Twitter (@sayed_ridha), стремясь снизить потери от авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии боевики стали оборудовать места стоянок вдали от командных пунктов. «Хайят Тахрир аш-Шам» может также попытаться провести контрнаступление на позиции сирийских правительственных войск в сторону Мушейрифы, Телль-Ханзира и Деджаджа. Не исключаются и обстрелы сил САА в районах Телль-Ханзир, Тлейсия и Мушейрифа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)