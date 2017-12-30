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В аэропорту «Пулково» львенок выбрался из клетки в багажном отсеке самолета
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    В аэропорту «Пулково» львенок выбрался из клетки в багажном отсеке самолета

    21:03  30 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  30 Декабря 2017
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    В аэропорту «Пулково» львенок выбрался из клетки в багажном отсеке самолета

    Санкт-Петербург, 30 декабря. В аэропорту Пулково в багажном отсеке самолета, следовавшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили львенка. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

    После прибытия утреннего рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке самолета был обнаружен львенок. Хищнику удалось сломать клетку, в которой его перевозили.

    «Он прогуливался по багажном отсеку. Мы привлекли спасателей, ветеринаров-специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. В настоящее время животное эвакуировано и передано специалистам», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

    В поимке львенка принимали участие сотрудники МЧС, а также специалисты Городской ветеринарной службы и главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка. Благодаря совместным усилиям ветеринаров и спасателей животное удалось поймать. Львенка поместили в карантин до завершения всех процедур по оформлению документов на перевозку.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #пулково #грозный #львенок
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