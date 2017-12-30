В аэропорту «Пулково» львенок выбрался из клетки в багажном отсеке самолета

Санкт-Петербург, 30 декабря. В аэропорту Пулково в багажном отсеке самолета, следовавшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили львенка. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

После прибытия утреннего рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке самолета был обнаружен львенок. Хищнику удалось сломать клетку, в которой его перевозили.

«Он прогуливался по багажном отсеку. Мы привлекли спасателей, ветеринаров-специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. В настоящее время животное эвакуировано и передано специалистам», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

В поимке львенка принимали участие сотрудники МЧС, а также специалисты Городской ветеринарной службы и главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка. Благодаря совместным усилиям ветеринаров и спасателей животное удалось поймать. Львенка поместили в карантин до завершения всех процедур по оформлению документов на перевозку.