В Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров и аэропорт

Нижний Новгород, 30 декабря. Несколько торговых центров и аэропорт Нижнего Новгорода эвакуированы после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра «Седьмое небо», где в канун новогодних праздников всегда многолюдно. Также поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в терминале аэропорта «Нижний Новгород». В ведомстве также добавили, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, на месте происшествий работают кинологи со служебными собаками.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация о том, что были эвакуированы торговые центры «Мега» и «Фантастика», «Жар-Птица» и «Куба».