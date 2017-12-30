18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии
Происшествия
В Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров и аэропорт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров и аэропорт

    20:42  30 Декабря 2017  /обновлено: 20:42  30 Декабря 2017
    208

    В Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров и аэропорт

    Нижний Новгород, 30 декабря. Несколько торговых центров и аэропорт Нижнего Новгорода эвакуированы после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.

    По данным ведомства, эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра «Седьмое небо», где в канун новогодних праздников всегда многолюдно. Также поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в терминале аэропорта «Нижний Новгород». В ведомстве также добавили, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, на месте происшествий работают кинологи со служебными собаками.

    Кроме того, в социальных сетях появилась информация о том, что были эвакуированы торговые центры «Мега» и «Фантастика», «Жар-Птица» и «Куба».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мвд #нижний новгород #минирование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        31
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        68
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        6749
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        11011