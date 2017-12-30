СБУ сообщила об освобождении пятерых заложников в Харькове

Харьков, 30 декабря. СБУ сообщила президенту Украины об освобождении трех женщин женщин и двоих детей из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Только что председатель Службы безопасности Украины доложил президенту об освобождении пять заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», — написал Цеголко в своем микроблоге Twitter.

Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 30, 2017

Ранее стало известно, что в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение, однако не успел скрыться до приезда полиции, после чего он решил взять в заложники сотрудников и клиентов «Укрпочты», которые находились в отделении. Позднее сотрудники полиции злоумышленнику сдаться и освободить людей.