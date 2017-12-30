Михаил Ремизов: Вооруженный конфликт Украины с Россией вполне возможен

Соединенные Штаты готовятся ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора об открытом небе. Россия уже предупредила, что ответит на это зеркальными мерами. А вот Тбилиси — тот и вовсе не желает открывать воздушное пространство для российских самолетов-наблюдателей. Из-за этого консультативная комиссия по открытому небу уже несколько месяцев не может принять проект решения…

Инфляция доверия

Инфляция доверия и потеря дееспособности — примерно так можно охарактеризовать динамику происходящего в сфере международных институтов и международных договоров, призванных предотвращать вооруженные конфликты.

ООН чем дальше, тем больше превращается в организацию международной «импотенции». Теперь можно, например, вводить свои войска на территорию другого суверенного государства не только без согласия его легитимного правительства, но и без какого-либо мандата ООН. Свежий пример — американцы в Сирии.

ООН может собрать и опубликовать совершенно вопиющие случаи нарушения прав человека на Украине — пытки, репрессии, внесудебные казни! — но «коллективный Запад» этого не замечает, что называется, в упор.

Соединенные Штаты бездоказательно обвиняют Россию в несоблюдении Договора об РСМД, что, по мнению многих экспертов, обозначает стремление самих Штатов побыстрее отказаться от соблюдения условий данного договора. Буквально на наших глазах «идет по швам» международный Договор об открытом небе.

В общем, картина пессимистичная и безрадостная…

Ситуацию для Федерального агентства новостей прокомментировал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Золотой век» ООН уже позади

— Михаил Витальевич, система международных договоренностей, гарантирующих взаимную безопасность, разваливается на наших глазах. Роль международных институтов все более обесценивается. Есть ли шанс в ближайшем будущем вернуть ООН и иным международным институтам ту дееспособность, которую они имели во второй половине XX века? Или их очевидная деградация уже необратима?

— У затронутой вами проблемы есть две стороны. Первая — это постепенный распад каркаса международных договоров о безопасности, в который включена Россия и Европа. Этот момент не имеет отношения к статусу и качеству работы международных организаций. Вторая — это, собственно, ситуация с ООН. Конечно, «золотой век» этой организации уже в прошлом, он никогда не повторится. Но при этом, если сравнивать современное положение ООН с ситуацией шестидесятилетней давности, то можно отметить не только текущее ослабление Организации Объединенных Наций на уровне большой политики великих держав, но и усиление на уровне бюрократических аппаратов отраслевых международных организаций, действующих под эгидой ООН.

— Вы имеете в виду организации, занимающиеся культурой, здравоохранением и т.д.?

— Совершенно верно. Есть довольно широкий спектр вопросов глобального значения, по которым упомянутые организации работают, находясь сейчас на более продвинутом уровне, чем это имело место в первые годы их создания. Что же касается механизма предотвращения конфликтов, которым ООН некогда задумывался, то она сейчас таким механизмом не является.

Равно, кстати, как и механизмом эффективного контроля применения силы. После окончания в 1991-м Холодной войны была попытка «нагрузить» ООН широкими миротворческими функциями, но эти попытки в большинстве случаев не вызвали ничего, кроме обоснованного разочарования. Еще в большей степени это верно для функций судебных…

— О да, достаточно вспомнить Международный трибунал по бывшей Югославии…

— Таким образом, у уважающих себя суверенных стран нет никаких оснований доверять наднациональному правосудию. Функции площадки для диалога и достижения компромиссов между великими державами и блоками, которые ООН имела в период Холодной войны, Организация Объединенных Наций утратила. С теми же функциями, которые в рамках нового миропорядка в начале 90-х рассчитывали возложить на ООН, — речь идет о вопросах организационного, силового, юридического обеспечения глобальных правовых и политических механизмов — Организация Объединенных Наций тоже оказалась неспособна справиться.

— Почему?

— Потому что сами идеи глобального управления оказались дискредитированы. Я допускаю, что в случае наступления нового этапа международных отношений роль ООН и Совбеза Безопасности может повыситься. Но это произойдет только в том случае, если между великими державами установится новый признаваемый ими баланс сил, при котором будет действовать политика, основанная пусть и на соперничестве, но также — на взаимном уважении и взаимном признании интересов друг друга. Увы, но в отношениях России и Запада до такого баланса еще далеко.

«Если вас маринуют…»

— Хорошо известна цитата прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица: «Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств». Политика Запада становится все более антироссийской, это очевидный факт. В связи с этим возникает закономерный вопрос: не превратится ли, стараниями западных политиков, идущая сейчас новая «холодная» война с Россией в «горячую»? Я не говорю о каком-то немедленном атомном Армагеддоне. Но мы же понимаем, что между ним и состоянием мира есть много промежуточных ступеней, хоть и не предусматривающих использование ядерного оружия, но вполне соответствующих терминам «конфликт» и «военные действия»…

— Соглашусь с тем, что следует достаточно серьезно относиться к долгосрочной информационно-политической кампании против России. Естественно, можно все попробовать списать на какую-то внутриполитическую конъюнктуру в Соединенных Штатах и иных странах Запада… Но вместе с тем мы должны понимать, что проблема — много глубже.

— Действительно, столь масштабную кампанию по дегуманизации противника списать исключительно на внутреннюю конъюнктуру вряд ли получится.

— Фигурально выражаясь, если вас маринуют, то значит, хотят приготовить из вас какое-то блюдо. Если в отношении России ведут такую последовательную систематическую кампанию, то можно предположить, что тем самым готовится почва для применения жестких неконвенциональных мер.

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Я не говорю о том, что такие меры непременно будут применены. Речь о том, что применение таких мер нашими оппонентами не исключено.

— О каких мерах идет речь?

— Прежде всего, о более жестких удушающих санкциях по иранскому образцу. Что же до прямого вооруженного конфликта с Россией… Странам Запада нет никакого резона вступать в него. Во-первых, из-за неприемлемых рисков, с этим связанных. Во-вторых, у России имеется немало точек уязвимости, «бить» по которым куда рациональнее. Номер один — это, разумеется, Украина, государство, обладающее немалыми военными ресурсами и стремящееся к дальнейшему наращиванию своей военной мощи. Применение последней в какой-то момент против России видится мне более, чем возможным.

— Вряд ли украинские войска могут рассчитывать на победу при столкновении с Армией РФ.

— Целью в этой войне будет не односторонняя победа Украины, а нанесение России неприемлемого ущерба, затягивание боевых действий и дальнейшее принуждение к миру со стороны Запада.

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Это вполне возможный и крайне неприятный для нас сценарий, а также одна из причин, побуждающих Россию на украинском направлении иметь превентивную стратегию.

— Перечислите, пожалуйста, примеры других российских точек уязвимости.

— Это риски нестабильности в Средней Азии — «южном подбрюшье» России. Это давление на сирийской территории… Поскольку российское присутствие в Сирии будет сохраняться, постольку логичным будет ожидать попытки побить российские козыри на сирийском столе. Соответственно, пока есть возможность вести военные действия против России чужими руками, у Запада совершенно отсутствует необходимость в том, чтобы самому впрягаться в столь грязную и опасную работу, как вооруженный конфликт с РФ.

— Таким образом, войны России с одной или несколькими великими державами можно в ближайшее время не ждать?

— Да, такая война маловероятна. Чего не скажешь о перспективах локальных или даже региональных вооруженных конфликтов, типа войны России с Украиной.