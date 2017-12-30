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Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге стоял на учете в психдиспансере
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    Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге стоял на учете в психдиспансере

    20:08  30 Декабря 2017  /обновлено: 20:09  30 Декабря 2017
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    Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге стоял на учете в психдиспансере

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Подозреваемый в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным источника, подозреваемый является жителем Петербурга и находился на учете в психоневрологическом диспансере.

    «Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга», - сообщил источник.

    Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #подозреваемый
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