Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге стоял на учете в психдиспансере

Санкт-Петербург, 30 декабря. Подозреваемый в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подозреваемый является жителем Петербурга и находился на учете в психоневрологическом диспансере.

«Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга», - сообщил источник.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.