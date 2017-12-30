18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эксперты назвали ТОП-5 лучшего оружия РФ, примененного в Сирии
Новости Сирии
Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

    20:27  30 Декабря 2017  /обновлено: 20:51  30 Декабря 2017
    805

    Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

    Вашингтон, 30 декабря. Международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ1 (группировка запрещена в РФ) назвала дезинформацией сообщения о вывозе американскими вертолетами командиров боевиков из Дейр-эз-Зора, говорится в пресс-релизе.

    Сирийское агентство SANA сообщило о вывозе террористов ИГ на американских вертолетах. Также бойцы СДС («Сирийские демократические силы», преимущественно курды и арабы — прим. ФАН) опубликовали видео отступления ИГ из Ракки, при котором США оказывали помощь террористам. 

    В международной коалиции во главе с США заявили, что «это нелепая, плохая попытка дезинформации». При этом коалиция утверждает, что ИГИЛ1 якобы может «безнаказанно» продвигаться в подконтрольные правительственным силам районы. 

    «Боевики ИГ знают, что они проиграют, если пойдут в бой против СДС и коалиции, поэтому террористы хотят безнаказанно продвигаться в российские и проправительственные районы», — отмечается в пресс-релизе.

    Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

    В ночь на 28 декабря несколько вертолетов США вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор и приземлились к югу от Хасеки. По данным SANA, на борту находились главари ИГ, которые бежали к поддерживаемым США СДС. Источник утверждает, что это не первая организация эвакуации террористов с участием американских военных. Известно, что в августе 2017 года США эвакуировали из Дейр-эз-Зора более двух десятков командиров ИГИЛ.

    Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия является единственной страной, которая на законных основаниях с 2015 года ведет борьбу с террористами ИГ в Сирии. Российские военные действуют в стране по просьбе Дамаска. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, до начала операции РФ в Сирии, свыше 70% территории страны контролировали террористы. Сейчас под их контролем находится менее 5%.

    Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

    Президент Владимир Путин 11 декабря на российской авиабазе Хмеймим объявил о выводе группировки, он отметил выполнение всех поставленных военным руководством задач. Сирия сохранена как суверенное государство, сейчас идет процесс подготовки к политическому урегулированию. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #коалиция #видео
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        31
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        68
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        6749
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        11011