Коалиция назвала дезинформацией сообщения о вывозе главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

Вашингтон, 30 декабря. Международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ1 (группировка запрещена в РФ) назвала дезинформацией сообщения о вывозе американскими вертолетами командиров боевиков из Дейр-эз-Зора, говорится в пресс-релизе.

Сирийское агентство SANA сообщило о вывозе террористов ИГ на американских вертолетах. Также бойцы СДС («Сирийские демократические силы», преимущественно курды и арабы — прим. ФАН) опубликовали видео отступления ИГ из Ракки, при котором США оказывали помощь террористам.

В международной коалиции во главе с США заявили, что «это нелепая, плохая попытка дезинформации». При этом коалиция утверждает, что ИГИЛ1 якобы может «безнаказанно» продвигаться в подконтрольные правительственным силам районы.

«Боевики ИГ знают, что они проиграют, если пойдут в бой против СДС и коалиции, поэтому террористы хотят безнаказанно продвигаться в российские и проправительственные районы», — отмечается в пресс-релизе.

В ночь на 28 декабря несколько вертолетов США вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор и приземлились к югу от Хасеки. По данным SANA, на борту находились главари ИГ, которые бежали к поддерживаемым США СДС. Источник утверждает, что это не первая организация эвакуации террористов с участием американских военных. Известно, что в августе 2017 года США эвакуировали из Дейр-эз-Зора более двух десятков командиров ИГИЛ.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия является единственной страной, которая на законных основаниях с 2015 года ведет борьбу с террористами ИГ в Сирии. Российские военные действуют в стране по просьбе Дамаска. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, до начала операции РФ в Сирии, свыше 70% территории страны контролировали террористы. Сейчас под их контролем находится менее 5%.

Президент Владимир Путин 11 декабря на российской авиабазе Хмеймим объявил о выводе группировки, он отметил выполнение всех поставленных военным руководством задач. Сирия сохранена как суверенное государство, сейчас идет процесс подготовки к политическому урегулированию.

1 Организация запрещена на территории РФ.