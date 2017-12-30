Катастрофа в Запорожье: Киев готовит ужасающую провокацию против Донбасса

Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивное блиц-интервью с командиром отряда специального назначения «Троя» Владимиром Новиковым о грандиозной провокации, которую украинский режим может в ближайшее время совершить против народных республик Донбасса.

— Владимир, что сейчас происходит на линии фронта между силами киевской хунты и народных республик Донбасса?

— Все как обычно: обстрелы, диверсии, мародерство со стороны «укров». Но есть одно весьма тревожное обстоятельство, которым считаю необходимым поделиться. По недавно полученной и подтверждаемой из разных источников информации, киевским режимом в целом и его руководством во главе с «президентом» Петром Порошенко при полной поддержке со стороны США принято решение полностью отказаться от каких-либо обязательств по Минским соглашениям.

Более того, сейчас идет активная подготовка к масштабной провокации, которая, по их замыслу, позволит ликвидировать народные республики Донбасса, восстановив «территориальную целостность Украины» и тем самым на время снять нарастающие проблемы внутри «незалежной». Степень конкретного участия заокеанских «кураторов» в планируемом инциденте пока не установлена, да и не так уж важна — личного участия они принимать точно не будут.

— О какой провокации идет речь?

— Выход из непрерывно ухудшающегося во всех сферах жизни «майданной» Украины: экономической, социальной, политической, военной, — киевское руководство видит только один: крупномасштабная техногенная катастрофа с большим количеством жертв, которая будет представлена мировой общественности как преступление «сепаратистов-террористов», то есть защитников Донбасса, заведомо направленное против мирного населения Украины.

По их замыслу, это позволит «нейтрализовать» поддержку ДНР и ЛНР со стороны России, поскольку Порошенко и СНБО Украины предоставят «неопровержимые доказательства» их вины и ответственности за это «преступление века» и обратятся за международной помощью, мировые СМИ поднимут такой же вой, как после катастрофы малайзийского «боинга» в июле 2014 года, будет отдан приказ на крупномасштабное наступление ВСУ и «тербатов» на ДНР и ЛНР с выходом к границе с Россией.

То есть Киев рассчитывает на то, что таким путем достигнет полной «перемоги».

В качестве места провокации рассматривались несколько областей Украины, находящихся поблизости от территории так называемой антитеррористической операции (АТО), но расположенных сравнительно далеко от самого Киева и центральных районов страны. После детального обсуждения и рассмотрения всех предложенных Главным управлением разведки вариантов местом «события» было выбрано Запорожье, поскольку оно отвечает целому ряду критериев:

— сопредельная территория с зоной т.н. АТО;

— успешно проведенная недавно операция по «выявлению агентов российских спецслужб» в руководстве Запорожской области и города Запорожья;

— высокая степень недовольства местного населения действующей киевской властью;

— возможность подрыва («аварии») аммиакопровода, проходящего рядом с городом (в зону поражения гарантированно попадают районы Павло-Кичкас, Заводской, 3-й Шевченсковский, количество погибших и пострадавших будет исчисляться десятками тысяч человек);

— подрыв («разгерметизация») промышленного хранилища с хлором в самом Запорожье (в зоне поражения — Павло-Кичкас, Заводской, Орджоникидзевский, 1, 2, 3-й Шевченсковские районы. Количество пострадавших — до 50 000;

— удачное положение «розы ветров», гарантирующее большое количество пострадавших в Запорожье, при том что сопредельная Днепропетровская область будет вне зоны поражения;

— взрыв («пожар») артиллерийского арсенала «Близнецы», на котором сосредоточены снаряды и мины подземного и наземного хранения (зона поражения — 1,2,3-й Шевченковские и Коммунарский районы и пригород Запорожья пгт Балабино).

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Я сам родился и вырос в Запорожье, поэтому данная ситуация меня затрагивает очень сильно.

— Запорожская АЭС в качестве объекта провокации не рассматривается?

— Нет, поскольку там, в дополнение к батальону нацгвардии, несет охрану рота вооруженных иностранных «специалистов в штатском». И вообще, ситуация на украинских атомных электростанциях находится под особым контролем МАГАТЭ и Запада — Чернобыль там еще не забыли.

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Так что если там что-то и случится, то эта внештатная ситуация будет носить, скорее, техногенный характер — из-за использования вестингаузовских топливных сборок, например.

— Есть ли какая-то информация относительно предполагаемого времени этой провокации?

— В этом отношении «час Х» пока не определен — видимо, многое зависит от развития ситуации в целом. Скорее всего, это каким-то образом будет «привязано» к выборам президента России, но возможен и перенос на более поздние сроки — до начала чемпионата мира по футболу. Важнее всего, на мой взгляд, то, что практическая подготовка этой провокации уже начата, и времени осталось не так уж и много.