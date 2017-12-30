МИД РФ предупредил о последствиях размещения сил НАТО у границ России

Москва, 30 декабря. Размещение ударных сил и средств НАТО на территориях граничащих с Россией стран ухудшает ситуацию в вопросе их безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

По его словам, последствия действий НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности на территориях государств, которые используются для размещения военных сил и средств НАТО.

Титов также добавил, что военная доктрина России одной из основных военных угроз называет наращивание сил НАТО, а также размещение военного контингента альянса около своих границ.