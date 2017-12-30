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«Мы все учимся у президента»: Лавров рассказал, чему его научил Путин
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    «Мы все учимся у президента»: Лавров рассказал, чему его научил Путин

    19:35  30 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  30 Декабря 2017
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    «Мы все учимся у президента»: Лавров рассказал, чему его научил Путин

    Москва, 30 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин научил его сохранять серьезное лицо при фразе «западные партнеры», которые зачастую являются «безнадежно недоговороспособными». Об этом министр рассказал эфире программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на телеканале НТВ.

    Глава МИД РФ отметил, что все его коллеги в той или иной степени перенимают опыт президента России Владимира Путина.

    «Безусловно, мы все учимся у президента… Он эту фразу также употребляет. Считаю, что все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные», — сказал Лавров.

    Глава МИД РФ также напомнил поговорку «с такими друзьями и врагов не надо», подразумевая западных партнеров, с которыми российскому руководству приходится регулярно иметь дело.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #лавров #западные партнеры
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