«Существа из ваших кошмаров»: Daily Mail удивились фото морских тварей Федорцова 

Лондон, 30 декабря. Британские СМИ Daily Mail обратили внимание на рыбака из Мурманска Романа Федорцова, который многократно публиковал в соцсетях уникальные фото глубинных рыб, пойманных в Баренцевом море. На снимках можно увидеть морских созданий с множественными конечностями и острыми зубами.

Жители Земли не должны забывать, что экосистема мирового океана исследована всего лишь на 0,05%, пишет Daily Mail.

«Глубоко от поверхности воды скрываются существа из ваших кошмаров, их жуткие образы заставят вас дважды подумать, прежде чем окунуться в море», — подчеркивают британские СМИ.

Daily Mail удивились фото глубоководных рыб, издание опубликовало самые впечатляющие снимки мурманского рыбака Романа Федорцова, назвав их «ужасающим уловом» из Баренцева моря.

Looks like cartoon dragon. No photoshop

Выглядит как мультяшный дракон. И никакого фотошопа pic.twitter.com/hWJW5f3PFY — Роман Федорцов (@rfedortsov) 30 декабря 2017 г.

Российский рыбак подчеркивает, что не использует программу для редактирования изображений Photoshop, все его снимки не обработаны, они сделаны на смартфон IPhone 6+.

Hey @rfedortsov I caught this Rainbow Trout in NJ, USA. Thought you’d appreciate it. pic.twitter.com/jcMUwGEm6s — Robert Ivan (@metaprinter) 27 декабря 2017 г.

Фото Федорцова пользуются большой популярностью во всем мире. Пользователи из разных уголков света показывают россиянину,каких необычных рыб им удалось поймать.

«Я поймал эту радужную форель в Нью-Джерси, США. Подумал, что вы оцените это», — написал американец Роберт. WTF? pic.twitter.com/we7D7gwGZU — Роман Федорцов (@rfedortsov) 27 декабря 2017 г.

Поразила Daily Mail и рыба с множественными конечностями, видео с которой рыбак разместил в Сети.

I hope you’re not eating at this moment)

Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E — Роман Федорцов (@rfedortsov) 13 декабря 2017 г.

No need to invent “Monsters”

Nature has already done it pic.twitter.com/rWCOkfWAdB — Роман Федорцов (@rfedortsov) 22 ноября 2017 г.