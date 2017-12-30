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Общество
«Существа из ваших кошмаров»: Daily Mail удивились фото морских тварей Федорцова 
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    «Существа из ваших кошмаров»: Daily Mail удивились фото морских тварей Федорцова 

    19:52  30 Декабря 2017  /обновлено: 19:52  30 Декабря 2017
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    «Существа из ваших кошмаров»: Daily Mail удивились фото морских тварей Федорцова 

    Лондон, 30 декабря. Британские СМИ Daily Mail обратили внимание на рыбака из Мурманска Романа Федорцова, который многократно публиковал в соцсетях уникальные фото глубинных рыб, пойманных в Баренцевом море. На снимках можно увидеть морских созданий с множественными конечностями и острыми зубами. 

    Жители Земли не должны забывать, что экосистема мирового океана исследована всего лишь на 0,05%, пишет Daily Mail. 

    «Глубоко от поверхности воды скрываются существа из ваших кошмаров, их жуткие образы заставят вас дважды подумать, прежде чем окунуться в море», — подчеркивают британские СМИ. 

    Daily Mail удивились фото глубоководных рыб, издание опубликовало самые впечатляющие снимки мурманского рыбака Романа Федорцова, назвав их «ужасающим уловом» из Баренцева моря. 

    Российский рыбак подчеркивает, что не использует программу для редактирования изображений Photoshop, все его снимки не обработаны, они сделаны на смартфон IPhone 6+. 

    Фото Федорцова пользуются большой популярностью во всем мире. Пользователи из разных уголков света показывают россиянину,каких необычных рыб им удалось поймать.

    «Я поймал эту радужную форель в Нью-Джерси, США. Подумал, что вы оцените это», — написал американец Роберт.

    Поразила Daily Mail и рыба с множественными конечностями, видео с которой рыбак разместил в Сети.

    «Не нужно создавать монстров, природа уже это сделала сама», — написал моряк.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #рыба #фото #моряк #монстры #федорцов
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