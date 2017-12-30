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СБУ сообщила об освобождении пятерых заложников в Харькове
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Полиция готовится к штурму захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове
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    Полиция готовится к штурму захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове

    19:07  30 Декабря 2017  /обновлено: 19:07  30 Декабря 2017
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    Полиция готовится к штурму захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове

    Киев, 30 декабря. Взявшему заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове предложили сдаться и освободить людей. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

    По его словам, если злоумышленник не сложит оружие, полиция будет вынуждена пойти на штурм помещения «Укрпочты», где удерживаются заложники.

    «С ним ведутся переговоры, ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию», — сказал Геращенко.

    Ранее стало известно, что в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение, однако не успел скрыться до приезда полиции, после чего он решил взять в заложники сотрудников и клиентов «Укрпочты», которые находились в отделении.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #харьков #заложники #укрпочта
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