В Госдуме ответили украинскому генералу, предложившему новый способ вернуть Крым

Москва, 30 декабря. В Госдуме РФ ответили на заявление украинского генерала Юрия Думанского, предложившего новый способ вернуть Крым под контроль Украины, «отдав» Севастополь. По словам депутата от партии «Единая Россия» Дмитрия Белика, торга не будет.

Украинский генерал, экс-представитель Генштаба Юрий Думанский обратился к Киеву с предложением, как вернуть Крым под контроль Украины. Он считает, что с Россией можно договориться, если временно «отдать» Севастополь, где находится база Черноморского флота. Однако впоследствии украинские власти «попросят» город обратно.

«Никакого торга на этот счет не может быть и не будет», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, его слова приводит «Политэксперт».

Крым ни на что не меняется и не продается, подчеркнул российский парламентарий. Он напомнил, что последние двести лет Севастополь является форпостом РФ на Черном море. Напомним, что Крым стал частью России после мартовского референдума 2014 года.