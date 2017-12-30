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Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в супермаркете в Петербурге
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    Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в супермаркете в Петербурге

    18:41  30 Декабря 2017  /обновлено: 18:42  30 Декабря 2017
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    Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в супермаркете в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Следователи начали допрос подозреваемого в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете «Перекресток».

    «С подозреваемым в совершении взрыва в Санкт-Петербурге начали работать следователи СК России, сейчас его допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте», — сказала Петренко.  

    Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Эпицентр взрыва находился в районе камер хранения магазина. В результате инцидента пострадали 13 человек. Причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство.

    Автор: Алексей Громов
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