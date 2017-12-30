Одиннадцать заложников могут находиться в отделении почты в Харькове — полиция

Харьков, 30 декабря. По данным украинской полиции, девять взрослых и двое детей оказались в заложниках в отделении «Укрпочты» в Харькове, правоохранительные органы ведут переговоры, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

Неизвестный мужчина взял в заложники 11 человек в отделении почты в Харькове и пригрозил взорвать бомбу. Пока он не сформулировал свои требования.

«О количестве людей нам не известно, на данный момент есть информация, что среди заложников есть девять взрослых и двое детей, но данная информация пока не подтверждена», — сказал Олег Бех, его слова передают украинские СМИ.

Глава полиции области добавил, что злоумышленник общается с полицией с помощью телефонов своих заложников. Он ведет себя спокойно, подтверждений о взрывчатке пока нет. На месте ЧП находятся машины спецназа.