Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем

Москва, 30 декабря. Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ) в обозримом будущем. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что информационная кампания вокруг вопроса о передачи Исаакиевского собора РПЦ была намеренно спровоцирована в целях создания недовольства взаимоотношениями действующей власти с Церковью.

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс после того, как власти Петербурга приняли решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет. Позднее власти объяснили, что передача собора осуществляется без смены юридического статуса, поэтому владельцем собора остается город.