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Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем
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    Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем

    18:18  30 Декабря 2017  /обновлено: 18:18  30 Декабря 2017
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    Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем

    Москва, 30 декабря. Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ) в обозримом будущем. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

    «Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

    Он также добавил, что информационная кампания вокруг вопроса о передачи Исаакиевского собора РПЦ была намеренно спровоцирована в целях создания недовольства взаимоотношениями действующей власти с Церковью.

    Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс после того, как власти Петербурга приняли решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет. Позднее власти объяснили, что передача собора осуществляется без смены юридического статуса, поэтому владельцем собора остается город.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #рпц #исаакиевский собор
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