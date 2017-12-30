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ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге
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    ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

    18:04  30 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  30 Декабря 2017
    6418

    ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Сотрудники ФСБ задержали организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

    Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали организатора взрыва в магазине «Перекресток» Кондратьевском проспекте, который произошел 27 декабря. Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения оперативных мероприятий. 

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

    Следователи начали допрос задержанного, следствие будет ходатайствовать об аресте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Напомним, что при взрыве пострадало 13 человек.

    Ранее президент Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском универсаме, отметив, что ФСБ активно работают по пресечению террористической деятельности в регионе. Группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) утверждает, что причастна к организации взрыва, однако никаких доказательств данного факта нет. 

    ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #теракт #петербург #фсб #перекресток
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