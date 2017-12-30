Главные новости 30 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 30 декабря.

Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове и угрожает взорвать его. Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове.

Режиссер Карен Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему Запад нервно отреагировал на вывод российских наблюдателей из Донбасса. Шахназаров рассказал, почему Запад испугался вывода российских наблюдателей из Донбасса.

В деле о крушении малайзийского Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года появились новые данные, которые ставят под сомнение выводы следствия в Нидерландах. В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные.

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки обозначенных соответствующим знаком автомобилей инвалидов. Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки автомобилей инвалидов.

Победителем шестого сезона телешоу «Голос» стал Селим Алахяров. Согласно итогам зрительского голосования исполнитель получил 67,3% голосов. В соцсетях зрители же разделились в оценках: многие посчитали, что победа досталась Алахярову незаслуженно. Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жителей западной Украины порядочными и трудолюбивыми людьми. Лукашенко рассказал об отношении к жителям западной Украины.

Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что выпущенные по российским объектам в Сирии ракеты могут оказаться украинского или болгарского производства. Эксперт рассказал о происхождении ракет для атаки на авиабазу России «Хмеймим» в Сирии.

Призывы США к России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили атаки на свой народ - это элемент информационной войны американцев. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. В Совфеде отреагировали на призыв США к России «повлиять» на президента Сирии.

Новый год: что это за праздник, кто отмечает праздник не 1 января, а в другие дни. Как отмечают Новый год в России и в мире. Новогодние традиции. Новый 2018 год Собаки: новогодние традиции, история праздника, как отмечают в России.

Сирийская арабская армия обнаружила убежище боевиков в провинции Хомс, откуда террористы вели нападение на главный город провинции. Сирийская армия обнаружила убежище террористов в провинции Хомс.