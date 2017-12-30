Путин поздравил Папу Римского с Новым годом и Рождеством

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска.

Как сообщили в пресс-службе российского лидера, он выразил надежду на укрепление конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом «в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межциливизационного и межконфессионального диалога».

Путин пожелал Папе здоровья, успехов в его деятельности и благополучия.

30 декабря президент поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Рождеством и Новым годом.