Путин поздравил Папу Римского с Новым годом и Рождеством
Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска.
Как сообщили в пресс-службе российского лидера, он выразил надежду на укрепление конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом «в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межциливизационного и межконфессионального диалога».
Путин пожелал Папе здоровья, успехов в его деятельности и благополучия.
30 декабря президент поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Рождеством и Новым годом.
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