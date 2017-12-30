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Новости Сирии
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Путин поздравил Папу Римского с Новым годом и Рождеством
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    Путин поздравил Папу Римского с Новым годом и Рождеством

    20:00  30 Декабря 2017
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    Путин поздравил Папу Римского с Новым годом и Рождеством

    Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска.

    Как сообщили в пресс-службе российского лидера, он выразил надежду на укрепление конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом «в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межциливизационного и межконфессионального диалога».

    Путин пожелал Папе здоровья, успехов в его деятельности и благополучия.

    30 декабря президент поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Рождеством и Новым годом.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #папа римский #франциск
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