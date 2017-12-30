Появилось видео с места захвата заложников в Харькове
Харьков, 30 декабря. Украинские правоохранительные органы считают, что целью захвата заложников в отделении почты в Харькове является ограбление. Появилось видео с места инцидента.
Неизвестный мужчина ранее захватил отделение «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове и пригрозил, что активирует взрывное устройство. По мнению украинской полиции, целью злоумышленника является ограбление. Силовики оцепили здание почты, на месте дежурят экстренные службы. Они предотвращают попытки прохожих приблизиться к месту инцидента.
В #Харьков'е неизвестный захватил отделение почты. По предварительным данным, речь может идти о попытке ограбления, злоумышленник заявляет о наличии у него взрывчатки.— StudMedia (@StudMedia) 30 декабря 2017 г.
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В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты», внутри есть люди (ФОТО) https://t.co/cukvr4Fhsr pic.twitter.com/pFyQp4HaeU— Харьков Таймс (@timeskhua) 30 декабря 2017 г.