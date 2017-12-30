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Происшествия
СБУ сообщила об освобождении пятерых заложников в Харькове
Украина
Появилось видео с места захвата заложников в Харькове
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    Появилось видео с места захвата заложников в Харькове

    18:02  30 Декабря 2017  /обновлено: 18:02  30 Декабря 2017
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    Появилось видео с места захвата заложников в Харькове

    Харьков, 30 декабря. Украинские правоохранительные органы считают, что целью захвата заложников в отделении почты в Харькове является ограбление. Появилось видео с места инцидента.

    Неизвестный мужчина ранее захватил отделение «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове и пригрозил, что активирует взрывное устройство. По мнению украинской полиции, целью злоумышленника является ограбление. Силовики оцепили здание почты, на месте дежурят экстренные службы. Они предотвращают попытки прохожих приблизиться к месту инцидента. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #харьков #видео #заложники
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