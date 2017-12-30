Американцы сознательно позволили ИГ отступить: опубликовано видео эвакуации боевиков из Ракки

Ракка, 30 декабря. Бойцы СДС представили видеодоказательство того, что США помогали эвакуации террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) из Ракки. Как считает преподаватель Ливанского университета Джамаль Ваким, запись подтверждает, что «американцы сознательно позволили ИГ отступить».

В конце ноября Ракку покинули около трех тысяч террористов и членов их семей. Бойцы СДС опубликовали видео отступления боевиков.

Эксперт отмечает, что США позволили ИГ беспрепятственно покинуть город и отступить в Дейр эз-Зор через позиции СДС и США.

«Эта видеозапись стала еще одним документальным свидетельством. Она доказывает, что американцы сознательно позволили позволили ИГ отступить, — заявил Ваким RT. — Боевикам дали уйти в безопасные районы, откуда они, возможно, будут продолжать войну против правительственных сил».





1 Организация запрещена на территории РФ.