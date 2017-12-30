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Американцы сознательно позволили ИГ отступить: опубликовано видео эвакуации боевиков из Ракки
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    Американцы сознательно позволили ИГ отступить: опубликовано видео эвакуации боевиков из Ракки

    17:53  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:53  30 Декабря 2017
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    Американцы сознательно позволили ИГ отступить: опубликовано видео эвакуации боевиков из Ракки

    Ракка, 30 декабря. Бойцы СДС представили видеодоказательство того, что США помогали эвакуации террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) из Ракки. Как считает преподаватель Ливанского университета Джамаль Ваким, запись подтверждает, что «американцы сознательно позволили ИГ отступить».

    В конце ноября Ракку покинули около трех тысяч террористов и членов их семей. Бойцы СДС опубликовали видео отступления боевиков.

    Эксперт отмечает, что США позволили ИГ беспрепятственно покинуть город и отступить в Дейр эз-Зор через позиции СДС и США.

    «Эта видеозапись стала еще одним документальным свидетельством. Она доказывает, что американцы сознательно позволили позволили ИГ отступить, — заявил Ваким RT. — Боевикам дали уйти в безопасные районы, откуда они, возможно, будут продолжать войну против правительственных сил».


     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #иг #ракка
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