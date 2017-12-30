Гороскоп на 2018 год: кому будет сопутствовать удача в год Собаки

Новый год — 2018: чего нам от него ждать? Согласно китайскому или восточному календарю, покровительницей 2018 года является Желтая земляная собака — животное дружелюбное, преданное, честное, активное, но при этом очень упрямое и беспокойное. О том, что сулит этот год разным знакам зодиака, читайте в нашем обзоре.

Общая характеристика года Собаки

Считается, что Собака достаточно консервативна и не любит перемен, а потому 2018 год обещает быть стабильным во всех отношениях. Собака будет охранять наше счастье и благополучие, но для этого нам придется много и напряженно трудиться, потому что покровительница года славится усердием и терпением, но не терпит стоять на месте. А еще Собаку отличают открытость, верность, искренность, дружелюбие и при этом — бескомпромиссность к врагам. Она любит тех, кто обладает такими же качествами.

Цвет 2018 года — желтый, он олицетворяет стабильность, финансовое благополучие, закон и успех. А стихия года — Земля — символизирует практичность, надежность, а также является символом плодородия, материнства и изобилия. Поэтому астрологи считают, что пары, которые образуются в 2018 году, будут крепкими, а дети, рожденные в этот год, — здоровыми. Также год благоприятен для приобретения жилья. Собака — примерный семьянин и благоволит тем, кто бережет свой домашний очаг.

Год Собаки для всех знаков зодиака

Овнам звезды советуют в 2018 году быть более тактичными и дипломатичными. В этом году им стоит меньше говорить и больше делать, благо, что энергия этого знака зодиака способна горы свернуть. И поменьше новаторства, лучше идти проверенными путями.

Тельцам в 2018 году удача будет сопутствовать буквально во всем. Их уверенность, рассудительность, оптимизм и жизнелюбие отлично кореллируют с общей атмосферой года. И чтобы удача их не покидала, Тельцам нужно всего лишь оставаться самими собой.

Близнецам надо готовиться к тому, что их планы в 2018 году могут не сбыться. Порой окружающие будут в штыки воспринимать идеи Близнецов просто потому, что они противоречат консервативным настроениям года, но это не значит, что идеи плохие. Их стоит доработать и отложить до лучших времен.

Раков ждет гармония и удача во всех делах и этим надо пользоваться. В первую очередь речь идет о карьере. Но и в личной жизни все может сложиться так, как вы мечтаете. Год идеален для создания семьи и рождения детей.

Звезды советуют Львам в 2018 году избегать экстравагантности как в одежде, так и в поведении, отдавая предпочтение сдержанности и элегантности. От того, какой имидж вы создадите, будет зависеть успех ваших дел.

Девам обещают хороший год. Главное, чтобы их требовательность к окружающим не превратилась в придирчивость, особенно в отношениях с близкими людьми и коллегами. Негативные эмоции в 2018 году способны разжечь серьезные конфликты и противостояния.

Весам в 2018 году будет легче принимать решения, потому что звезды усилят их уверенность в себе. Если не сидеть сложа руки, то можно рассчитывать на карьерный рост. В личной жизни Весов ждет гармония, потому что они сумеют найти компромиссы с близкими.

У Скорпионов в 2018 году все будет хорошо, если они перестанут навязывать окружающим свою точку зрения. Чрезмерная прямота и резкость могут помешать осуществлению планов, поэтому им стоит быть снисходительнее к недостаткам других.

Стрельцы, вас ожидает спокойный год. Посвятите его образованию и карьере. У вас есть возможность освоить новую профессию, получить новую должность или начать собственное дело.

2018 год открывает перед Козерогами новые возможности и горизонты. Они получат уважение коллег и расположение начальства, но только при условии усердной работы, иначе перспективы так и останутся перспективами.

Водолеям в 2018 году звезды предлагают отдохнуть, но не от дел, а от их неуемной фантазии. В этом году традиции побеждают новаторство и креативность, и предпочтения будут отдавать не гениальным идеям, а здравому смыслу и четкой логике.

Рыб ждет мирный и продуктивный год. Там, где одни будут тщетно ломать копья, Рыбы будут спокойно и уверенно идти к своим целям и добиваться успеха. В личной жизни ожидает укрепление уже существующих союзов и образование новых.

Восточный гороскоп на 2018 год для разных знаков

Людям, рожденным в год Крысы, в 2018 году надо расстаться с привычкой перекладывать свои обязанности на других и начать действовать активно и самостоятельно, если они хотят добиться успеха.

Трудолюбивые Быки обретут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, чего им недоставало в предыдущие годы.

Тигры могут быть спокойны, неприятностей в 2018 году не ожидается. Главное, избегать ссор и конфликтов, и тогда вы добьетесь признания не только от друзей, но и от конкурентов.

Для Кроликов (Котов) 2018 год будет складываться так, как они хотят — тепло и уютно. Ваше обаяние поможет вам найти людей, которые поддержат все ваши проекты.

Творческих Драконов в 2018 году ждут слава и признание, а магнетизм, которым они обладают, многократно усилится.

Змеям стоит помнить, что покровительница года Собака не любит лицемерия. Поэтому. Примеряя на себя очередную маску, старайтесь выбрать ту, что помилее и поприятнее. А чтобы не ошибиться, прислушивайтесь к своей интуиции.

Лошадь в 2018 году будет на коне. За 12 месяцев вы можете достичь того, к чему люди идут десятилетиями, но все зависит от вашего трудолюбия.

Козе (Овце) надо готовиться к тому, что легкомысленно скакать по жизни в новом году у нее не получится. Придется решать сложные задачи, требующие вдумчивости и сосредоточенности.

Непоседливым Обезьянам в 2018 году будет некогда скучать. Безудержное веселье и страсти будут чередоваться с работой и обучением.

Петухи, которые привыкли твердо стоять на ногах, а не витать в облаках, в 2018 году поставят перед собой новые адачи и незамедлительно приступят к их реализации.

Собаке в 2018 году не о чем беспокоиться, ее ждет спокойствие и стабильность в каждой сфере жизни.

Свиньям придется покинуть зону комфорта и попотеть, чтобы звезды в 2018 году были к ним благосклонны.