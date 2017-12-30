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Новости Сирии
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Сирия: корреспондент ФАН побывал на месте, где были обнаружены два массовых захоронения жертв ИГ*
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    Сирия: корреспондент ФАН побывал на месте, где были обнаружены два массовых захоронения жертв ИГ*

    20:50  30 Декабря 2017  /обновлено: 20:50  30 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН побывал на месте, где были обнаружены два массовых захоронения жертв ИГ*

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в западных районах провинции Ракка и снял на видео место, где были найдены массовые захоронения жертв «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

    В двух братских могилах по имеющейся информации обнаружены две братские могилы с десятками тел погибших от рук террористов ИГ. Среди жертв как мирные жители, так и военнослужащие правительственных войск, которых боевики казнили после того, как эта территория перешла под контроль террористов.

    Как рассказал один из офицеров сирийской армии, после ее освобождения силами САА, жители вернулись в свои дома и рассказали о том, что недалеко от деревни Аль-Вави, в 25 километрах к  юго-востоку от Дибси Афнана есть два массовых захоронения.

    9 Фото.
    9 Фотографий

    Военнослужащий САА также добавил, что жители помогли найти места, а также нашли доказательства для подтверждения присутствия захоронений. Бригады гражданской самообороны помогли при извлечении тел.

    Работы продолжатся до тех пор, пока все тела не будут эксгумированы, пока не будут проведены все юридические процедуры, оформлены все документы. Затем тела должны быть переданы семьям погибших. Весь процесс извлечения тел может занять несколько дней, учитывая большую площадь обоих захоронений.
    Террористическая организация «Исламское государство» совершила в некоторых ранее захваченных районах ужасные преступления, убив большое число гражданских и военных лиц, скрыв при этом их тела.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #ракка
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