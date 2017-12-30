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Американских правозащитников возмутила блокировка Кадырова в Facebook
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    Американских правозащитников возмутила блокировка Кадырова в Facebook

    17:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  30 Декабря 2017
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    Американских правозащитников возмутила блокировка Кадырова в Facebook

    Вашингтон, 30 декабря. Представителя правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) Дженнифер Грэник возмутила блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадыров в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его аккаунты в Facebook и Instagram заблокированы. В компании Facebook заявили, что аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы в связи с введением правительством США санкций в отношении него.

    «Этот закон о санкциях, написанный с единственной целью, используется для подавления высказываний, при этом мало внимания обращается на ценность свободы выражения мнения, а также на особые риски, связанные с блокированием высказываний по сравнению с блокированием торговли или активов, на что рассчитаны санкции», — цитирует слова Грэник «НьюИнформ».

    Издание отмечает, что компания Facebook, которая также владеет Instagram, не имеет четких правил по блокировке аккаунтов, поэтому зачастую соцсеть полагается на весьма смутные «нормы сообщества», а включение в санкционный список их не нарушает.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #кадыров #facebook #instagram
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