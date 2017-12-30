Американских правозащитников возмутила блокировка Кадырова в Facebook

Вашингтон, 30 декабря. Представителя правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) Дженнифер Грэник возмутила блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадыров в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его аккаунты в Facebook и Instagram заблокированы. В компании Facebook заявили, что аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы в связи с введением правительством США санкций в отношении него.

«Этот закон о санкциях, написанный с единственной целью, используется для подавления высказываний, при этом мало внимания обращается на ценность свободы выражения мнения, а также на особые риски, связанные с блокированием высказываний по сравнению с блокированием торговли или активов, на что рассчитаны санкции», — цитирует слова Грэник «НьюИнформ».

Издание отмечает, что компания Facebook, которая также владеет Instagram, не имеет четких правил по блокировке аккаунтов, поэтому зачастую соцсеть полагается на весьма смутные «нормы сообщества», а включение в санкционный список их не нарушает.