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Молния ударила в летевший из Грузии в Грецию самолет
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    Молния ударила в летевший из Грузии в Грецию самолет

    17:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:49  30 Декабря 2017
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    Молния ударила в летевший из Грузии в Грецию самолет

    София, 30 декабря. Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, который летел из Кутаиси в греческие Салоники, вынужденно сел в аэропорту болгарской Софии из-за удара молнии, сообщила телекомпания Rustavi 2.

    На борту экстренно севшего в Софии лайнера находились 170 пассажиров. По данным местных СМИ, никто не пострадал. В настоящий момент техническая служба аэропорта проверяет воздушное судно. Напомним, что ранее самолет российского «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Баку, вынужденно сел в Волгограде, поскольку одному из пассажиров стало плохо.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #молния
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