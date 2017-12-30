Молния ударила в летевший из Грузии в Грецию самолет

София, 30 декабря. Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, который летел из Кутаиси в греческие Салоники, вынужденно сел в аэропорту болгарской Софии из-за удара молнии, сообщила телекомпания Rustavi 2.

На борту экстренно севшего в Софии лайнера находились 170 пассажиров. По данным местных СМИ, никто не пострадал. В настоящий момент техническая служба аэропорта проверяет воздушное судно. Напомним, что ранее самолет российского «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Баку, вынужденно сел в Волгограде, поскольку одному из пассажиров стало плохо.