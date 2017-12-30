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Украина
Порошенко назвал дату новой встречи по обмену пленными
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    Порошенко назвал дату новой встречи по обмену пленными

    17:28  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  30 Декабря 2017
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    Порошенко назвал дату новой встречи по обмену пленными

    Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал дату новых переговоров по обмену пленными в Донбассе. По его словам, представители контактной группы встретятся 10 января.

    «Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча», — заявил Порошенко во время посещения украинских военных в киевском госпитале.

    Он попросил оказать поддержку украинцам, которые остаются в плену, сообщает телеканал «112 Украина».

    Напомним, 27 января в Горловке прошел самый масштабный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными между украинской стороной, ДНР и ЛНР. Киев передал ДНР и ЛНР 165 и 73 человека соответственно и вернул 73 человека.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #порошенко #пленные #обмен
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